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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:49

Re: Ощадбанк

СЭПом не получится. А через терминалы Ощада?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15

Re: Ощадбанк

Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.

Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.

Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:24

taya77 платіж за довільними реквізитами в середині банку безкоштовний -Мій комфорт->Мій рахунок->каса/банкомат.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:25

  taya77 написав:Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.

Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.

Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (


Зняти готівкою в касі і закинути на мій рахунок
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:18

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Зняти готівкою в касі

Там комісії немає з Моєї карти?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:19

  Scholar написав:Зняти готівкою в касі і закинути на мій рахунок

Там заград-тариф 1%+5грн
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:30

Re: Ощадбанк

Коллеги, коллективный разум :-) уже пришёл к решению, что делать с МК? Или ждём конца месяца.

СМС будут в минус списываться? Без карты ИБ умрёт?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:42

Re: Ощадбанк

Тоже пользую МК только для ИБ. На МК всегда 0. Может снимут с пенсионки, на которой будут лаве??? Да и закрыть МК и не иметь ИБ - не велика потеря, все равно кроме снятия пенсиона раз в месяц, в банке делать нечего
valya
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:09

  sens написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Есть у знакомого карточка системы "Простір". Как можно на неё перевести деньги или её пополнить третьим лицом, у которого есть ощадовские карты Visa/Mastercard?

СЭПом точно можно. Кроме того в Ощад 24 есть в меню "платежи" пункт "платеж на карту Ощадбанка" - скорее всего там получится перевести - ведь это будет не классический р2р, а скорее с2а. Еще есть там же (в платежах) перевод по номеру телефона - если у владельца простора это единственная карта ощАДа, то тоже с большой вероятностью на нее зайдет (если есть еще карты ощАДа могут быть варианты)

Есть безнал гривна на карте,открывался как Моя Карта,ранее СЕП был до 5000 без комиссии, теперь каким образом с мобильных сбережений выйти без комиссии?


вроде бы можно было 2 раза в месяц снять в кассе без лимита и без ограничения.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:25

  Alpha1251 написав:Коллеги, коллективный разум :-) уже пришёл к решению, что делать с МК? Или ждём конца месяца.

СМС будут в минус списываться? Без карты ИБ умрёт?

Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.
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