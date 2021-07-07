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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:49
СЭПом не получится. А через терминалы Ощада?
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MASolomko
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15
Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.
Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.
Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (
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taya77
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:24
taya77 платіж за довільними реквізитами в середині банку безкоштовний -Мій комфорт->Мій рахунок->каса/банкомат.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:25
taya77 написав:
Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.
Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.
Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (
Зняти готівкою в касі і закинути на мій рахунок
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Scholar
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:18
Scholar написав:
Зняти готівкою в касі
Там комісії немає з Моєї карти?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:19
Scholar написав:
Зняти готівкою в касі і закинути на мій рахунок
Там заград-тариф 1%+5грн
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:30
Коллеги, коллективный разум
уже пришёл к решению, что делать с МК? Или ждём конца месяца.
СМС будут в минус списываться? Без карты ИБ умрёт?
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Alpha1251
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:42
Тоже пользую МК только для ИБ. На МК всегда 0. Может снимут с пенсионки, на которой будут лаве??? Да и закрыть МК и не иметь ИБ - не велика потеря, все равно кроме снятия пенсиона раз в месяц, в банке делать нечего
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valya
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Додано: Чет 08 лип, 2021 06:09
sens написав: Flamingo написав: MASolomko написав:
Есть у знакомого карточка системы "Простір". Как можно на неё перевести деньги или её пополнить третьим лицом, у которого есть ощадовские карты Visa/Mastercard?
СЭПом точно можно. Кроме того в Ощад 24 есть в меню "платежи" пункт "платеж на карту Ощадбанка" - скорее всего там получится перевести - ведь это будет не классический р2р, а скорее с2а. Еще есть там же (в платежах) перевод по номеру телефона - если у владельца простора это единственная карта ощАДа, то тоже с большой вероятностью на нее зайдет (если есть еще карты ощАДа могут быть варианты)
Есть безнал гривна на карте,открывался как Моя Карта,ранее СЕП был до 5000 без комиссии, теперь каким образом с мобильных сбережений выйти без комиссии?
вроде бы можно было 2 раза в месяц снять в кассе без лимита и без ограничения.
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proftpd66
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Додано: Чет 08 лип, 2021 06:25
Alpha1251 написав:
Коллеги, коллективный разум
уже пришёл к решению, что делать с МК? Или ждём конца месяца.
СМС будут в минус списываться? Без карты ИБ умрёт?
Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.
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