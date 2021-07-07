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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:33

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.


А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается :-(
Alpha1251
 
Повідомлень: 332
З нами з: 02.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:44

  Alpha1251 написав:
Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.


А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается :-(

Так она кредитно-дебетная.
Кредлимит еще могут и не дать, но со временем могут таки и налить.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 05.05.21
Подякував: 31 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 1826182718281829
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