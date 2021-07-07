Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.
А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:33
Re: Ощадбанк
А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:44
Так она кредитно-дебетная.
Кредлимит еще могут и не дать, но со временем могут таки и налить.
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