Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.
А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:33
Re: Ощадбанк
А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:44
Так она кредитно-дебетная.
Кредлимит еще могут и не дать, но со временем могут таки и налить.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:44
1. Сделал 30-го июня покупку с кредитки, 1-го июля была проводка. Теперь нужно будет загаситься до 31-го августа?
2. РД считается с момента покупки или с начала месяца до конца следующего?
3. Даёт ли Ощад лимит под залог депо? У меня ЗП проект, но лимит дали небольшой.
4. Если оформить депо, то нужна Моя картка с платными смс под это дело?
5. Гасить кредитку нужно СЭПом, если р2р, то будет влёт на %?
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:51
1) погаситься нужно до 28 августа включительно (чтоб проводка прошла по счету).
2) р/дата в Ощаде плавающая, последняя суббота месяца если за ней есть рабочие дни. Как-то так.
3) знаю что вип-физикам точно дают.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:53
1-2. РД всегда 25..26 числа, бывает даже в Сб. формируют задолженность в грейсе. Типа последняя рабочая Пт.
3. Дает, порядка 80..85% от размещенного депо. Заяву в отд-и и скоринг по Вт и Чт )
4. Не обязательно, просто указываете (в ИБ) карту куда упадет тело и %%.
Кстати, в ИБ можно застолбить депо на +14 кал.дн. от заявки. Т.е. после заявки с 0м размещением само тело можно размещать еще 2 недели... или таки и не разместить
5. Можно и родным р2р гасить, примерно до 19:30 проводка будет текущим оперднем. Овер тут.. платный.
Чужие р2р (Лумумба, Скунс) проводятся на +1 дн в опервремя.
СЭП работает 23/7
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:01
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:11
Re: Ощадбанк
Вспомнил
Кажись, при таком кредите его наливают именно на карту под депозит!
Типа в случае просрочек они гасятся за счет депо... и %% от депо идут в счет погашения текущей задолженности.
Но это нужно уточнять, у меня опыт 3..4-летней давности
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