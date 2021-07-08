Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте Море...на всіх інших СМС відключайте.
А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:33
Re: Ощадбанк
А что хорошая карта?
Че-то не хочется кредитку только ради смс. А обсуждения других ништяков на форуме не наблюдается
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:44
Так она кредитно-дебетная.
Кредлимит еще могут и не дать, но со временем могут таки и налить.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:44
1. Сделал 30-го июня покупку с кредитки, 1-го июля была проводка. Теперь нужно будет загаситься до 31-го августа?
2. РД считается с момента покупки или с начала месяца до конца следующего?
3. Даёт ли Ощад лимит под залог депо? У меня ЗП проект, но лимит дали небольшой.
4. Если оформить депо, то нужна Моя картка с платными смс под это дело?
5. Гасить кредитку нужно СЭПом, если р2р, то будет влёт на %?
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:51
1) погаситься нужно до 28 августа включительно (чтоб проводка прошла по счету).
2) р/дата в Ощаде плавающая, последняя суббота месяца если за ней есть рабочие дни. Как-то так.
3) знаю что вип-физикам точно дают.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:53
1-2. РД всегда 25..26 числа, бывает даже в Сб. формируют задолженность в грейсе. Типа последняя рабочая Пт.
3. Дает, порядка 80..85% от размещенного депо. Заяву в отд-и и скоринг по Вт и Чт )
4. Не обязательно, просто указываете (в ИБ) карту куда упадет тело и %%.
Кстати, в ИБ можно застолбить депо на +14 кал.дн. от заявки. Т.е. после заявки с 0м размещением само тело можно размещать еще 2 недели... или таки и не разместить
5. Можно и родным р2р гасить, примерно до 19:30 проводка будет текущим оперднем. Овер тут.. платный.
Чужие р2р (Лумумба, Скунс) проводятся на +1 дн в опервремя.
СЭП работает 23/7
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:01
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:11
Re: Ощадбанк
Вспомнил
Кажись, при таком кредите его наливают именно на карту под депозит!
Типа в случае просрочек они гасятся за счет депо... и %% от депо идут в счет погашения текущей задолженности.
Но это нужно уточнять, у меня опыт 3..4-летней давности
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:40
Re: Ощадбанк
По поводу ситуации, где деду насчитали долг еще во время получения Муниципальной Карты в 19м году и заблокировали в этом вместе со льготным проездом.
Скарга в НБУ подействовала. Со слов руководителя отделения долг ему погасили, но карточка в итоге не работает для проезда (турникет пишет - Нулевая карта, в пас.трансе говорят, что поездки списываются).
Из банка настоятельно звонят подписать бумагу - хотят подтверждение для НБУ якобы они решили вопрос в течение месяца, а не игнорировали его, из-за чего и пришлось в НБУ писать.
Вопрос: правильно ли я вижу, что деду лучше заявления подать на закрытие счета, а потом через 45 дней опять подать, чтобы получить рабочую Муниципальную карту?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:35
Маю в Ощаді Зарплатну карту, Моя Карта дебетка та Моя карта з кредитним лімітом (нав'язали разом з Зарплатною, я її не активовував, так і вісить сіра в Ощад 24/7, через тиждень після оформлення зарплатки прийшла смс, що встановлено кр. ліміт 5300 грн.).
В інтернет банкінгу реєструвався з МК дебетки, смс підключено на дебетку та кредитку.
Що порадити робити мені?
1. Активувати у відділенні кредитку, бо банкомат її не активує (перевіряв, так само сіра вісить в Ощад 24/7 і написано: "карта випускається, очікуйте на смс").
2. Відключити смс на дебетці.
3. Закрити дебетку (у Ощад 24/7 чи у відділенні?).
4. Видалити через підтримку обліковий запис у Ощад 24/7.
5. Зареєструватися у Ощад 24/7 за допомогою МК кредитної.
Я вірно алгоритм своїх дій розписав?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:13
КVV, дякую. Все спрацювало. Підняла ліміт і перерахувала всю суму за реквізитами з МК на Мій рахунок. Перед цим телефонувала персменеджеру, відповідь: зняття грошей з МК скрізь з комісією. Вже не перший раз ситуація, коли відповідь отримуєш швидше на форумі, чим у банку
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