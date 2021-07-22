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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:27

Re: Ощадбанк

  valya написав:Нужна квитанция

ток вы узнайте сначала есть ли бумага в ТСО и када/как касса выдает квиташки по оплатам :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:30

  Amethyst написав:
  valya написав:Нужна квитанция

ток вы узнайте сначала есть ли бумага в ТСО и када/как касса выдает квиташки по оплатам :idea:

Дельное замечание. Продолжает интересовать вариант с минимальной комиссией
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:19

Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
ГеннадийUA
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