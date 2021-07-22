ток вы узнайте сначала есть ли бумага в ТСО и када/как касса выдает квиташки по оплатам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лип, 2021 20:27
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 21 лип, 2021 20:30
Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:19
Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
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