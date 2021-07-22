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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:19
Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
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ГеннадийUA
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:12
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
Ответили на запрос по электронке:
Доброго дня! Так, з 01.08.2021 по ТП «Ощадна картка» вводится щомісячна комісія за пакетне обслуговування у розмірі 30 грн, якщо сума операцій в торгівельній мережі та мережі інтернет меньше 3000 гривень в розрахунковому періоді та місячна плата за СМС-інформування (сум від 100 грн) у розмірі 10 гривень.
Обидві комісії будуть нараховуватись, незалежно від залишку на рахунку та будуть утворювати заборгованість по рахунку комісійної винагороди.
Це для Бабай банки корисна інфо.
перечитав тарифы , пришел к выводу что платежная система и банки решили свои расходы переложить на плечи Клиента , и сумма 3000 и ненулевая абонплата за неактивность - сговор
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sens
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:46
ГеннадийUA написав:
Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
Не, отвечают что кто успел до конца месяца оформить "мою карту", будет в старом тарифе, до конца действия карты.
Но лучше отключить смс. И входить через мобильное приложение, до прояснения.
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demichh
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:25
demichh написав: ГеннадийUA написав:
Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
Не, отвечают что кто успел до конца месяца оформить "мою карту", будет в старом тарифе, до конца действия карты.
Но лучше отключить смс. И входить через мобильное приложение, до прояснения.
А как связан срок действия карты cо сменой (или не сменой) тарифа?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:45
ГеннадийUA написав:
Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
Уточніть якої банки це стосується.
в ОщАДІ лише смс стає платне на МК.
А МОРЕ слід переходити...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:52
Квесторе_поверніться написав: ГеннадийUA написав:
Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
Уточніть якої банки це стосується.
в ОщАДІ лише смс стає платне на МК.
А МОРЕ слід переходити...мабуть.
Перечитайте тариф,есть пункт про траты до 3000 грн и введении АП в размере 25 грн
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sens
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:00
sens написав:
Перечитайте тариф
Який саме тарифний план і абонка по яких картах?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:08
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
Перечитайте тариф
Який саме тарифний план і абонка по яких картах?
Я помню, шо подобная условность была по платным картам, а самы простые были нашару
Небойсь СКС-пенсам втюхали Арсенал-голды под их статус, вот они то и с подобной абонкой
А мы то, старлеи запаса обходимся шаровым Мастером
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Amethyst
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