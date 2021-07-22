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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:27

Re: Ощадбанк

  valya написав:Нужна квитанция

ток вы узнайте сначала есть ли бумага в ТСО и када/как касса выдает квиташки по оплатам :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:30

  Amethyst написав:
  valya написав:Нужна квитанция

ток вы узнайте сначала есть ли бумага в ТСО и када/как касса выдает квиташки по оплатам :idea:

Дельное замечание. Продолжает интересовать вариант с минимальной комиссией
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:19

Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:12

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Ответили на запрос по электронке:
Доброго дня! Так, з 01.08.2021 по ТП «Ощадна картка» вводится щомісячна комісія за пакетне обслуговування у розмірі 30 грн, якщо сума операцій в торгівельній мережі та мережі інтернет меньше 3000 гривень в розрахунковому періоді та місячна плата за СМС-інформування (сум від 100 грн) у розмірі 10 гривень.

Обидві комісії будуть нараховуватись, незалежно від залишку на рахунку та будуть утворювати заборгованість по рахунку комісійної винагороди.

Це для Бабай банки корисна інфо.

перечитав тарифы , пришел к выводу что платежная система и банки решили свои расходы переложить на плечи Клиента , и сумма 3000 и ненулевая абонплата за неактивность - сговор 8)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:46

  ГеннадийUA написав:Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?

Не, отвечают что кто успел до конца месяца оформить "мою карту", будет в старом тарифе, до конца действия карты.
Но лучше отключить смс. И входить через мобильное приложение, до прояснения.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:25

  demichh написав:
  ГеннадийUA написав:Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?

Не, отвечают что кто успел до конца месяца оформить "мою карту", будет в старом тарифе, до конца действия карты.
Но лучше отключить смс. И входить через мобильное приложение, до прояснения.

А как связан срок действия карты cо сменой (или не сменой) тарифа?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:45

  ГеннадийUA написав:Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?

Уточніть якої банки це стосується.
в ОщАДІ лише смс стає платне на МК.
А МОРЕ слід переходити...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:52

  Квесторе_поверніться написав:
  ГеннадийUA написав:Судя по всему изменения не отменили и с 01.08.21р. за пакетне обслуговування 30грн. та СМС 10грн.?

Уточніть якої банки це стосується.
в ОщАДІ лише смс стає платне на МК.
А МОРЕ слід переходити...мабуть.

Перечитайте тариф,есть пункт про траты до 3000 грн и введении АП в размере 25 грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:00

Re: Ощадбанк

  sens написав:Перечитайте тариф

Який саме тарифний план і абонка по яких картах?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:08

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Перечитайте тариф

Який саме тарифний план і абонка по яких картах?

Я помню, шо подобная условность была по платным картам, а самы простые были нашару
Небойсь СКС-пенсам втюхали Арсенал-голды под их статус, вот они то и с подобной абонкой :(
А мы то, старлеи запаса обходимся шаровым Мастером :P
Amethyst
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