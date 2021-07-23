Теж цікаво про який ТП йдеться? У ТП "Моя картка" з 01.08.2021 лише вводиться оплата за СМС 7 грн./міс., а абонки у нових тарифах наче немає.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:47
Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:38
Re: Ощадбанк
На другом форуме изложили ответ по дебетовой "Моя картка":
Получается, что до окончания срока жизни карты можно расслабиться. Но надо проверять )
Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:29
Мені у відділенні сказали зовсім інше. Що дебетки "Моя картка" у ТП "Мій комфорт" переходять в окремий ТП "Моя картка" разом із картками для обслуговування депозитних рахунків. А кредитки "Моя картка" у ТП "Мій комфорт" залишаються у ТП "Мій комфорт" і в цьому ТП будуть лише оформлятися надалі лмше картки з кредитним лімітом. Де правда?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:57
Sanio ну в отделении вам могут такого наговорить, что на голову не налезет.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:23
Мене консультувала керівник відділення. І це для мене видається більш логічним, що всі дебетки (для зарахувань коштів) переходять у ТП "Моя картка", а не раптом стають кредитками у ТП "Мій комфорт", тим паче, що я не підписував додаткову угоду на встановлення кредитного ліміту.
Додано: Суб 24 лип, 2021 00:20
Ну так отключить смс до выяснения, при бесплатности - включить обратно.
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