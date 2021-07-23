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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:47
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
Перечитайте тариф
Який саме тарифний план і абонка по яких картах?
Теж цікаво про який ТП йдеться? У ТП "Моя картка" з 01.08.2021 лише вводиться оплата за СМС 7 грн./міс., а абонки у нових тарифах наче немає.
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Sanio
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:38
На другом форуме изложили ответ по дебетовой "Моя картка":
Ощадбанк написав:Зауважимо, що в Тарифному пакеті «Мій комфорт» змінено назву пакету послуг «Моя картка» на «Моя кредитка», при цьому всі інші умови для карток, які були випущені та обслуговуються у пакеті «Моя картка» після набуття чинності зазначених змін залишаються незмінними до закінчення терміну дії цих карток та обслуговуються відповідно до Тарифного пакету «Мій комфорт».
Получается, что до окончания срока жизни карты можно расслабиться. Но надо проверять )
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MASolomko
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:29
MASolomko написав:
На другом форуме изложили ответ по дебетовой "Моя картка":
Мені у відділенні сказали зовсім інше. Що дебетки "Моя картка" у ТП "Мій комфорт" переходять в окремий ТП "Моя картка" разом із картками для обслуговування депозитних рахунків. А кредитки "Моя картка" у ТП "Мій комфорт" залишаються у ТП "Мій комфорт" і в цьому ТП будуть лише оформлятися надалі лмше картки з кредитним лімітом. Де правда?
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Sanio
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:57
Sanio ну в отделении вам могут такого наговорить, что на голову не налезет.
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Кассандра
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:23
Кассандра написав:Sanio
ну в отделении вам могут такого наговорить, что на голову не налезет.
Мене консультувала керівник відділення. І це для мене видається більш логічним, що всі дебетки (для зарахувань коштів) переходять у ТП "Моя картка", а не раптом стають кредитками у ТП "Мій комфорт", тим паче, що я не підписував додаткову угоду на встановлення кредитного ліміту.
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Sanio
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:20
Ну так отключить смс до выяснения, при бесплатности - включить обратно.
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demichh
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:10
demichh написав:
Ну так отключить смс до выяснения, при бесплатности - включить обратно.
А как отключить смс на МК? Через приложение не дает. "Вибачте, в цілях безпеки..."
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:30
Ferlakur написав:
А как отключить смс на МК? Через приложение не дает. "Вибачте, в цілях безпеки..."
Отключил через звонок на ГЛ. MASolomko
ещё раньше об этом писал.
MASolomko написав: Alpha1251 написав:
Через КЦ отключается СМС?
Да. Знакомая пенсионерка с этой задачей справилась.
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Striker
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