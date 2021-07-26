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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:16

  Кассандра написав:а смс для входа в иб приходят?

Приходят, потому что у меня смс на кредитке включены, а на дебетке и зарплатной отключены.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07

Смс отключается или по тел. на горячей линии, либо в отделении.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:28

Re: Ощадбанк

Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.

UPD проверил — не подключилось.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:48

  Ferlakur написав:Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.

UPD проверил — не подключилось.

Если заходить с получением СМС-пароля, то включится.
Поэтому ж тут рекомендуют заходить через отпечаток
Amethyst
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