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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:16
Кассандра написав:
а смс для входа в иб приходят?
Приходят, потому что у меня смс на кредитке включены, а на дебетке и зарплатной отключены.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07
Смс отключается или по тел. на горячей линии, либо в отделении.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:28
Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.
UPD проверил — не подключилось.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:48
Ferlakur написав:
Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.
UPD проверил — не подключилось.
Если заходить с получением СМС-пароля, то включится.
Поэтому ж тут рекомендуют заходить через отпечаток
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