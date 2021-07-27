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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:16
Кассандра написав:
а смс для входа в иб приходят?
Приходят, потому что у меня смс на кредитке включены, а на дебетке и зарплатной отключены.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07
Смс отключается или по тел. на горячей линии, либо в отделении.
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demichh
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:28
Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.
UPD проверил — не подключилось.
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Ferlakur
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:48
Ferlakur написав:
Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.
UPD проверил — не подключилось.
Если заходить с получением СМС-пароля, то включится.
Поэтому ж тут рекомендуют заходить через отпечаток
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Amethyst
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:07
Господа, кто-то может прояснить. Услышал такую дичь. Если пару раз не пользоваться пенсионной картой в течение месяца- её заблокируют.
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бульбик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11
бульбик написав:
Господа, кто-то может прояснить. Услышал такую дичь. Если пару раз не пользоваться пенсионной картой в течение месяца- её заблокируют.
давно было,вроде пол года.Верифицируют подконтрольные территории
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:14
бульбик написав:
Господа, кто-то может прояснить. Услышал такую дичь. Если пару раз не пользоваться пенсионной картой в течение месяца- её заблокируют.
Если 3 мес подряд с карты не снимать гроши, не оплачивать покупки, то её блокируют, т.к. пенсы, обычно люди пожилые, с никаким здоровьем и мало чо с ними может случитЬся
Советую гроши просто на пенсионке не копить, а хотя бы сливать на МЗ, а лучше вааще сливать с ощАДа.
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Amethyst
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:54
Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
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Masutin
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:49
Masutin написав:
Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Агаа
делайте карту, +2 недели выпуск
С картой в кассе 2 раза в мес анлим и нашару.
А пока ждете карту, то може на МЗ закиньте тело
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Amethyst
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