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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:16

  Кассандра написав:а смс для входа в иб приходят?

Приходят, потому что у меня смс на кредитке включены, а на дебетке и зарплатной отключены.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07

Смс отключается или по тел. на горячей линии, либо в отделении.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:28

Re: Ощадбанк

Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.

UPD проверил — не подключилось.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:48

  Ferlakur написав:Только что отключил смс на горячей линии, но оператор сказала, что если зайти в приложение (я еще специально уточнил, что планирую заходить в приложение, а не веб-версию), то опять автоматом включится. Пока не проверял.

UPD проверил — не подключилось.

Если заходить с получением СМС-пароля, то включится.
Поэтому ж тут рекомендуют заходить через отпечаток
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:07

Re: Ощадбанк

Господа, кто-то может прояснить. Услышал такую дичь. Если пару раз не пользоваться пенсионной картой в течение месяца- её заблокируют.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11

  бульбик написав:Господа, кто-то может прояснить. Услышал такую дичь. Если пару раз не пользоваться пенсионной картой в течение месяца- её заблокируют.
давно было,вроде пол года.Верифицируют подконтрольные территории
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:14

  бульбик написав:Господа, кто-то может прояснить. Услышал такую дичь. Если пару раз не пользоваться пенсионной картой в течение месяца- её заблокируют.

Если 3 мес подряд с карты не снимать гроши, не оплачивать покупки, то её блокируют, т.к. пенсы, обычно люди пожилые, с никаким здоровьем и мало чо с ними может случитЬся :(
Советую гроши просто на пенсионке не копить, а хотя бы сливать на МЗ, а лучше вааще сливать с ощАДа.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:54

Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Masutin
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:49

  Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?

Агаа
делайте карту, +2 недели выпуск :(
С картой в кассе 2 раза в мес анлим и нашару.
А пока ждете карту, то може на МЗ закиньте тело
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:29

Re: Ощадбанк

Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.
vadymbanker
 
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