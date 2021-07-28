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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 21:37
vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.
сеп только ещё гуще обложили %
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