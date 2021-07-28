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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1833183418351836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:37

  vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.

сеп только ещё гуще обложили %
sens
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