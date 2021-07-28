RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1833183418351836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:37

  vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.

сеп только ещё гуще обложили %
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:31

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.

сеп только ещё гуще обложили %
А именно, не заметил?
vadymbanker
 
Повідомлень: 720
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:15

Re: Ощадбанк

Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.

Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс

Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.
Alpha1251
 
Повідомлень: 338
З нами з: 02.04.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1833183418351836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71, Кочевник, Фантом, Вадимка і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33468)
29.07.2021 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron