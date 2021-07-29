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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1833183418351836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:37

  vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.

сеп только ещё гуще обложили %
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:31

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.

сеп только ещё гуще обложили %
А именно, не заметил?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:15

Re: Ощадбанк

Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.

Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс

Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:54

Re: Ощадбанк

Почитал послении страниц 10 - как все таки в Ощаде все запущено.. :)
А плату за СМС, которую то-ли вводят то-ли нет на Моей Карте, которая сейчас в тарифе Мой Комфорт, Ощад может в минус снимать, или если на счете по нулям - то можно не дергаться?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:56

  Asdушный написав:Почитал послении страниц 10 - как все таки в Ощаде все запущено.. :)
А плату за СМС, которую то-ли вводят то-ли нет на Моей Карте, которая сейчас в тарифе Мой Комфорт, Ощад может в минус снимать, или если на счете по нулям - то можно не дергаться?

Будет в минус, в овер снимать, еще и 60% на овер будет щитать :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:27

  Alpha1251 написав:Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.

Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс

Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.

И что она не так сказала?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:29

  Amethyst написав:
  Asdушный написав:Почитал послении страниц 10 - как все таки в Ощаде все запущено.. :)
А плату за СМС, которую то-ли вводят то-ли нет на Моей Карте, которая сейчас в тарифе Мой Комфорт, Ощад может в минус снимать, или если на счете по нулям - то можно не дергаться?

Будет в минус, в овер снимать, еще и 60% на овер будет щитать :evil:

Это да, проходили уже.Поэтому закрыл всё, ну их нафиг.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:А именно, не заметил?

Теж цікавлюсь?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:43

  посетитель написав:
  Alpha1251 написав:Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.

Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс

Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.

И что она не так сказала?

Всё.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:51

Отримав відповідь щодо зміни тарифів з 01.08.2021. Всі картки ТП "Мій комфорт" пакету послуг "Моя картка" до завершення строку залишаються у ТП "Мій Комфорт", але змінююють назву на "Моя кредитка", СМС безкоштовні. Всі нові і що перевипускаються вже будуть у ТП "Моя картка" з платним СМС-інформуванням. І ще оплата за СМС і неактивність картки (більше 12 міс.) може зніматися в мінус.
Sanio
 
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