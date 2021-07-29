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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 21:37
vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.
сеп только ещё гуще обложили %
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sens
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:31
sens написав: vadymbanker написав:
Masutin написав:Після закриття вкладу маю кошти на Мій рахунок. Кажуть, забрати можна тільки зі збором 1% + 15 грн чи відкриттям карткового. Так?
Два раза снятие в месяц с карты в кассе Банка бесплатно, а с 1 августа, СКОЛЬКО УГОДНО РАЗ БЕСПЛАТНО, Банк смягчил Тариф.
сеп только ещё гуще обложили %
А именно, не заметил?
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vadymbanker
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Додано: Чет 29 лип, 2021 09:15
Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.
Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс
Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.
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Alpha1251
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:54
Почитал послении страниц 10 - как все таки в Ощаде все запущено..
А плату за СМС, которую то-ли вводят то-ли нет на Моей Карте, которая сейчас в тарифе Мой Комфорт, Ощад может в минус снимать, или если на счете по нулям - то можно не дергаться?
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Asdушный
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:27
Alpha1251 написав:
Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.
Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс
Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.
И что она не так сказала?
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:29
Amethyst написав: Asdушный написав:
Почитал послении страниц 10 - как все таки в Ощаде все запущено..
А плату за СМС, которую то-ли вводят то-ли нет на Моей Карте, которая сейчас в тарифе Мой Комфорт, Ощад может в минус снимать, или если на счете по нулям - то можно не дергаться?
Будет в минус, в овер снимать, еще и 60% на овер будет щитать
Это да, проходили уже.Поэтому закрыл всё, ну их нафиг.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30
vadymbanker написав:
А именно, не заметил?
Теж цікавлюсь?
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:43
посетитель написав: Alpha1251 написав:
Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.
Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс
Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.
И что она не так сказала?
Всё.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:51
Отримав відповідь щодо зміни тарифів з 01.08.2021. Всі картки ТП "Мій комфорт" пакету послуг "Моя картка" до завершення строку залишаються у ТП "Мій Комфорт", але змінююють назву на "Моя кредитка", СМС безкоштовні. Всі нові і що перевипускаються вже будуть у ТП "Моя картка" з платним СМС-інформуванням. І ще оплата за СМС і неактивність картки (більше 12 міс.) може зніматися в мінус.
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