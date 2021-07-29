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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1834183518361837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:58

Re: Ощадбанк

  Sanio написав:І ще оплата за ... неактивність картки (більше 12 міс.) може зніматися в мінус.

Эт вам точно наврали :)
За неактивность снимается "в межах залишку"
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:01

  Ferlakur написав:
  посетитель написав:
  Alpha1251 написав:Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.

Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс

Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.

И что она не так сказала?

Всё.

Бред
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:06

посетитель, ну ощАД сам реально бредит с такой подачей тарифов :)
А в апликуху мона зайди отпечатком перста указующего, там СМС не нужна.
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:33

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком

В ОБ "білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови наявності у поточному місяці після дати проведення Білінгу не менше одного робочого дня" (у липні був 24.07), тому всі дії, що відбуваються після дати білінга у поточному місяці банк відносить на наступний місяць
Можливо я й помиляюсь щодо плати за СМС-інформування, але нарахування відсотків йде саме за цим принципом
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:39

  Sanio написав:Отримав відповідь щодо зміни тарифів з 01.08.2021. Всі картки ТП "Мій комфорт" пакету послуг "Моя картка" до завершення строку залишаються у ТП "Мій Комфорт", але змінююють назву на "Моя кредитка", СМС безкоштовні. Всі нові і що перевипускаються вже будуть у ТП "Моя картка" з платним СМС-інформуванням. І ще оплата за СМС і неактивність картки (більше 12 міс.) може зніматися в мінус.


Sano все вірно написав. Мені на гарячій лінії теж надали інформацію, що до кінця терміну дії моєї карти (у мене "Моя картка" ТП "Мій Комфорт") послуга смс-інформування буде безкоштовною. Хоча щось перевіряли, казали, що вони бувають різні.

Короче, я все залишила як є, нічого не відключала )
taya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:42

  Sungsam написав:
  Amethyst написав:А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком

В ОБ "білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови наявності у поточному місяці після дати проведення Білінгу не менше одного робочого дня" (у липні був 24.07), тому всі дії, що відбуваються після дати білінга у поточному місяці банк відносить на наступний місяць
Можливо я й помиляюсь щодо плати за СМС-інформування, але нарахування відсотків йде саме за цим принципом

Саме так.Если после 24го приходила симка то абонплата в августе начислится.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:50

  Amethyst написав:посетитель, ну ощАД сам реально бредит с такой подачей тарифов :)
А в апликуху мона зайди отпечатком перста указующего, там СМС не нужна.
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком

С перстами там не всё так просто.При отключении смс они тоже отпадают через какое-то время.

Ну а по поводу абонплаты чуть выше уже подробно расписали.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:02

  посетитель написав:
  Amethyst написав:посетитель, ну ощАД сам реально бредит с такой подачей тарифов :)
А в апликуху мона зайди отпечатком перста указующего, там СМС не нужна.
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком

С перстами там не всё так просто.При отключении смс они тоже отпадают через какое-то время.

Ну а по поводу абонплаты чуть выше уже подробно расписали.

Ну понятно.
Осталось уточнить када Alpha1251 отключил СМС-инфо :)
Amethyst
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