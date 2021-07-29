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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:58
Sanio написав:
І ще оплата за ... неактивність картки (більше 12 міс.) може зніматися в мінус.
Эт вам точно наврали
За неактивность снимается "в межах залишку"
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:01
Ferlakur написав: посетитель написав: Alpha1251 написав:
Позвонил, отключил смс с МК. MASolomko благодарочка.
Оператор сама, за язык её никто не тянул и вопросов не задавал, проговорила, что
- в приложение я не зайду
- за серпень (который ещё не начался) все равно спишут за смс
Они, походу, вышли на новый уровень. Пенсионеров в отделении разводить на страховку скучно. Теперь горячка в открытую и по своей инициативе вешает лапшу.
И что она не так сказала?
Всё.
Бред
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:06
посетитель
, ну ощАД сам реально бредит с такой подачей тарифов
А в апликуху мона зайди отпечатком перста указующего, там СМС не нужна.
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:33
Amethyst написав:
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком
В ОБ "білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови наявності у поточному місяці після дати проведення Білінгу не менше одного робочого дня
" (у липні був 24.07), тому всі дії, що відбуваються після дати білінга у поточному місяці банк відносить на наступний місяць
Можливо я й помиляюсь щодо плати за СМС-інформування, але нарахування відсотків йде саме за цим принципом
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Sungsam
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:39
Sanio написав:
Отримав відповідь щодо зміни тарифів з 01.08.2021. Всі картки ТП "Мій комфорт" пакету послуг "Моя картка" до завершення строку залишаються у ТП "Мій Комфорт", але змінююють назву на "Моя кредитка", СМС безкоштовні. Всі нові і що перевипускаються вже будуть у ТП "Моя картка" з платним СМС-інформуванням. І ще оплата за СМС і неактивність картки (більше 12 міс.) може зніматися в мінус.
Sano все вірно написав. Мені на гарячій лінії теж надали інформацію, що до кінця терміну дії моєї карти (у мене "Моя картка" ТП "Мій Комфорт") послуга смс-інформування буде безкоштовною. Хоча щось перевіряли, казали, що вони бувають різні.
Короче, я все залишила як є, нічого не відключала )
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:42
Sungsam написав: Amethyst написав:
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком
В ОБ "білінг проводиться у вихідний день передостаннього тижня місяця, за умови наявності у поточному місяці після дати проведення Білінгу не менше одного робочого дня
" (у липні був 24.07), тому всі дії, що відбуваються після дати білінга у поточному місяці банк відносить на наступний місяць
Можливо я й помиляюсь щодо плати за СМС-інформування, але нарахування відсотків йде саме за цим принципом
Саме так.Если после 24го приходила симка то абонплата в августе начислится.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:50
Amethyst написав:посетитель
, ну ощАД сам реально бредит с такой подачей тарифов
А в апликуху мона зайди отпечатком перста указующего, там СМС не нужна.
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком
С перстами там не всё так просто.При отключении смс они тоже отпадают через какое-то время.
Ну а по поводу абонплаты чуть выше уже подробно расписали.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:02
посетитель написав: Amethyst написав:посетитель
, ну ощАД сам реально бредит с такой подачей тарифов
А в апликуху мона зайди отпечатком перста указующего, там СМС не нужна.
А абонку снимают за прошедший мес, поэтому август тут ну никаким боком
С перстами там не всё так просто.При отключении смс они тоже отпадают через какое-то время.
Ну а по поводу абонплаты чуть выше уже подробно расписали.
Ну понятно.
Осталось уточнить када Alpha1251
отключил СМС-инфо
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Amethyst
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