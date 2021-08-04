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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1836183718381839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:23

Re: Ощадбанк

  jay2004 написав:Ложь или правда (по поводу выдачи только пакетом), комрады?

Врут
Тихо, без скандала закройте кредитку (маму приведите)!
Если не захотят, то напишите и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ в отд-и заявление на имя нача за подписью мамы.
Буквально в 3 строчки: Довожу до вашего сведения, что в вверенном вам отд-и №_____ экономист ФИО полностью отказалась закрыть картсчет №_______, мотивируя это обязательным пакетным обслуживанием вместе со счетом № ______. Тарифы на подобное так называемое "пакетное обслуживание" мне предоставлены не были :)
Если не захотят регитсрировать, то просто поставьте подпись и сфотографируйте.
Обязательно сообщите, что фотка и отдельное заявление об их противоправных действиях будут отправлены в НБУ :evil:
Думаю, отд-е тихо и спокойно закроет кредитный картсчет. По факту начала процесса закрытия менагер должен выдать корешок -- полоску бумажки в 2..3см с указанием номера закрываемого счета. Карту менагер должен при вас разрезать :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:40

Re: Ощадбанк

  jay2004 написав:Маме-пенсионеру напарили выплату на Пенсионнуюй...
Кто напарил?
Пенсионер (кроме военных пенсионеров) могут получать выплаты в удобном для них банке, список которых есть на сайте ПФУ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:19

  MASolomko написав:Кто напарил? Пенсионер (кроме военных пенсионеров) могут получать выплаты в удобном для них банке, список которых есть на сайте ПФУ.

Пенсионеры-переселенцы тоже входят в это "кроме".
lloydbanksua
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