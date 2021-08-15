Врут
Тихо, без скандала закройте кредитку (маму приведите)!
Если не захотят, то напишите и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ в отд-и заявление на имя нача за подписью мамы.
Буквально в 3 строчки: Довожу до вашего сведения, что в вверенном вам отд-и №_____ экономист ФИО полностью отказалась закрыть картсчет №_______, мотивируя это обязательным пакетным обслуживанием вместе со счетом № ______. Тарифы на подобное так называемое "пакетное обслуживание" мне предоставлены не были
Если не захотят регитсрировать, то просто поставьте подпись и сфотографируйте.
Обязательно сообщите, что фотка и отдельное заявление об их противоправных действиях будут отправлены в НБУ
Думаю, отд-е тихо и спокойно закроет кредитный картсчет. По факту начала процесса закрытия менагер должен выдать корешок -- полоску бумажки в 2..3см с указанием номера закрываемого счета. Карту менагер должен при вас разрезать