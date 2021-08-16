jay2004 написав:Ложь или правда (по поводу выдачи только пакетом), комрады?
Врут Тихо, без скандала закройте кредитку (маму приведите)! Если не захотят, то напишите и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ в отд-и заявление на имя нача за подписью мамы. Буквально в 3 строчки: Довожу до вашего сведения, что в вверенном вам отд-и №_____ экономист ФИО полностью отказалась закрыть картсчет №_______, мотивируя это обязательным пакетным обслуживанием вместе со счетом № ______. Тарифы на подобное так называемое "пакетное обслуживание" мне предоставлены не были Если не захотят регитсрировать, то просто поставьте подпись и сфотографируйте. Обязательно сообщите, что фотка и отдельное заявление об их противоправных действиях будут отправлены в НБУ Думаю, отд-е тихо и спокойно закроет кредитный картсчет. По факту начала процесса закрытия менагер должен выдать корешок -- полоску бумажки в 2..3см с указанием номера закрываемого счета. Карту менагер должен при вас разрезать
Вопрос на засыпку. Если закрыть ЗП проект в ОщАде, то и кредитку тоже автоматом прикроют? И можно ли оформить вторую кредитку More с отдельным лимитом к уже имеющейся Моей кредитке (пока ещё оформлена тут зп)?
Striker написав:Вопрос на засыпку. Если закрыть ЗП проект в ОщАде, то и кредитку тоже автоматом прикроют? И можно ли оформить вторую кредитку More с отдельным лимитом к уже имеющейся Моей кредитке (пока ещё оформлена тут зп)?
Если закрыть ЗП проект в ОщАде, то и кредитку тоже автоматом прикроют? - не прикроют.
На ГЛ сказали, что можно оформить вторую кредитку, только дадут лимит или нет решает кредитный комитет. Оформил More через Телеграм-бота, пофоткал паспорт и ИНН, заполнил анкету, выбрал куда доставить карту, теперь ждать что из этого всего получится.
Striker написав:На ГЛ сказали, что можно оформить вторую кредитку, только дадут лимит или нет решает кредитный комитет. Оформил More через Телеграм-бота, пофоткал паспорт и ИНН, заполнил анкету, выбрал куда доставить карту, теперь ждать что из этого всего получится.
Фокус не удался, не дали лимит на More. Позвонили, предложили забрать карту без лимита - отказался. Но в ощад24 до сих пор висит карта со значком времени.