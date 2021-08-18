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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13
KVV написав:
Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?
Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?
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