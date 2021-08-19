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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13

  KVV написав:Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?

Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:39

  Вкладчик1234 написав:
  KVV написав:Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?

Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?

Мені не далеко, дорогу перейти.

Але й ніхто не телефонірує і не мотивує її отримати ...нада ждать :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:39

  KVV написав:нада ждать :lol:

В этом болоте - ждать нечего.
А кто таки вступил - попрощаться и забыть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:35

  mustbe написав:
  KVV написав:нада ждать :lol:

В этом болоте - ждать нечего.
А кто таки вступил - попрощаться и забыть

Ну, кому как. Все таки, бесплатные кредитки с грейсом на дороге не валяются.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:16

  Bosstone написав:бесплатные кредитки с грейсом на дороге не валяются.

Та навалом: Кредитные карты
mustbe
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  #<1 ... 1837183818391840
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