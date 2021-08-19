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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13
KVV написав:
Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?
Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:39
Вкладчик1234 написав: KVV написав:
Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?
Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?
Мені не далеко, дорогу перейти.
Але й ніхто не телефонірує і не мотивує її отримати ...нада ждать
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KVV
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:39
KVV написав:
нада ждать
В этом болоте - ждать нечего.
А кто таки вступил - попрощаться и забыть
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mustbe
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:35
mustbe написав: KVV написав:
нада ждать
В этом болоте - ждать нечего.
А кто таки вступил - попрощаться и забыть
Ну, кому как. Все таки, бесплатные кредитки с грейсом на дороге не валяются.
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Bosstone
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:16
Bosstone написав:
бесплатные кредитки с грейсом на дороге не валяются.
Та навалом: Кредитные карты
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mustbe
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