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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13

  KVV написав:Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?

Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:39

  Вкладчик1234 написав:
  KVV написав:Хто як думає, може варто отримати і юзати як дебетку?

Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?

Мені не далеко, дорогу перейти.

Але й ніхто не телефонірує і не мотивує її отримати ...нада ждать :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:39

  KVV написав:нада ждать :lol:

В этом болоте - ждать нечего.
А кто таки вступил - попрощаться и забыть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:35

  mustbe написав:
  KVV написав:нада ждать :lol:

В этом болоте - ждать нечего.
А кто таки вступил - попрощаться и забыть

Ну, кому как. Все таки, бесплатные кредитки с грейсом на дороге не валяются.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:16

  Bosstone написав:бесплатные кредитки с грейсом на дороге не валяются.

Та навалом: Кредитные карты
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:18

Логово бандюків

Вітаю, пані та панове! Давно не писав в профільних гілках, а тепер є що написати. Сьогодні став свідком того, що раніше чув на рівні пліток. Співробітники банка причетні до злочинів, щодо обслуговування внутрішньопереміщених осіб. Людина з Донецька отримала пенсійну картку (іменну, електронне, пенсійне посвідчення), без виїзду на неокуповану територію. Мало того, був створений особистий кабінет Ощад-24, отримані гроші в сумі більше 100 тис. грн. Картку, гроші, кабінет бачив особисто. Повторю, що все було зроблено без виїзду на неокуповну територію власника рахунку. В той час, коли на фронті гинуть українські захисники, за європейське майбутнє країни, де немає корупції, блату, схем, в державному банку сидять гниди, що порушують законодавство України, всі етичні та моральні норми. Ось такий він "банк". Шарага, по співробітникам якої тюрма плаче. Ганьба!!! Позорище всьому керівництву банка, що набирають шахраїв на посади. :evil: :twisted: :twisted: Думаю, що кришують ці схеми, не пересічні співробітники, а все тягнеться до керівників. Якого рівня? Можна тільки здогадуватися. Не зберігайте гроші у злончинців. Тут ваші гроші в небезпеці.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:58

Козак-характерник

КХ, скоро цю совіцьку шарагу запхають під фонд і вона сама по собі розлетиться
усі товстосуми повтікають як пацюки із корабля, хто ж буде це все кодло годувати :lol: :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:11

  greenozon написав:Козак-характерник

КХ, скоро цю совіцьку шарагу запхають під фонд і вона сама по собі розлетиться
усі товстосуми повтікають як пацюки із корабля, хто ж буде це все кодло годувати :lol: :lol:

Скоріше б. Я б написав на руїнах цього совкошлаку: розвалинами шараги задоволений! 8) В цьому заповіднику анахронизмів нема що міняти, просто неможливо. Викинути на смітник історії і забути, як страшний сон. Скільки комуналку не ремонтуй - все комуналка, а не сучасне європейське житло. Хам на хамі, і хамом поганяє.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:48

А у чому проблема? Дія, BankID, КЕП, віддалена ідентифікація. За що гнобити переводу банку, що не примушує людей бігати по відділеннях?
klug
 
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