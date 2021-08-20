Чтоб потом ходить закрывать, когда изменят условия?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:39
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:39
Додано: Чет 19 сер, 2021 21:35
Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:16
Та навалом:
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:18
Логово бандюків
Вітаю, пані та панове! Давно не писав в профільних гілках, а тепер є що написати. Сьогодні став свідком того, що раніше чув на рівні пліток. Співробітники банка причетні до злочинів, щодо обслуговування внутрішньопереміщених осіб. Людина з Донецька отримала пенсійну картку (іменну, електронне, пенсійне посвідчення), без виїзду на неокуповану територію. Мало того, був створений особистий кабінет Ощад-24, отримані гроші в сумі більше 100 тис. грн. Картку, гроші, кабінет бачив особисто. Повторю, що все було зроблено без виїзду на неокуповну територію власника рахунку. В той час, коли на фронті гинуть українські захисники, за європейське майбутнє країни, де немає корупції, блату, схем, в державному банку сидять гниди, що порушують законодавство України, всі етичні та моральні норми. Ось такий він "банк". Шарага, по співробітникам якої тюрма плаче. Ганьба!!! Позорище всьому керівництву банка, що набирають шахраїв на посади. Думаю, що кришують ці схеми, не пересічні співробітники, а все тягнеться до керівників. Якого рівня? Можна тільки здогадуватися. Не зберігайте гроші у злончинців. Тут ваші гроші в небезпеці.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:58
Козак-характерник
КХ, скоро цю совіцьку шарагу запхають під фонд і вона сама по собі розлетиться
усі товстосуми повтікають як пацюки із корабля, хто ж буде це все кодло годувати
Додано: Суб 21 сер, 2021 00:11
Скоріше б. Я б написав на руїнах цього совкошлаку: розвалинами шараги задоволений! В цьому заповіднику анахронизмів нема що міняти, просто неможливо. Викинути на смітник історії і забути, як страшний сон. Скільки комуналку не ремонтуй - все комуналка, а не сучасне європейське житло. Хам на хамі, і хамом поганяє.
Додано: Суб 21 сер, 2021 00:48
А у чому проблема? Дія, BankID, КЕП, віддалена ідентифікація. За що гнобити переводу банку, що не примушує людей бігати по відділеннях?
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