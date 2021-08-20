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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1838183918401841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:29

  v57 написав:кто на ком стоял?

Деякі не в курсі всіх нюансів з внутрішньо переміщеними особами, тому поясню, що під час карантину, немає можливості мешканцям окупованих територій виїхати на вільну Україну, через українські блокпоости. Є один шлях - через РФ. Поїздка в обоє боки дуже дорога, приблизно 8000 грн. Ще в цей час ще жити треба десь, бо не у всіх родичі є на неокупованій території. А в цей час в деяких закінчився термін дії карток, а не було особистого кабінету, через який можна отримати гроші в Донецьку в нелегальному канторі. Ось такі рєшали, пропонують й отримати картку (вартість -35000 грн) без виїзду, створити особистий кабінет, отримати гроші. Зараз така комісія в нелегальних канторах - не менше 10% від суми. Крім того, пенсіонер втрачає й на різниці курсів, бо отримує не гривню, а рублі по невигідному курсу. Взагалі такий бєспрєдел, що отримують й внутрішні паспорти, закордонні паспорти без виїзду. Рєшали все порєшають. Одним словом, створили такий собі "бізнес".

Яким чином співробітник банку може віддати картку сторонній людині? Повторю - іменну картку, електронне пенсійне посвідчення. Як стороння людина може створити особистий кабінет Ощад -24 по чужій картці? А тут такий нюанс, що по тим карткам, що отримюують переселенці (Простір), можна зареєструватися в Ощад-24, лише через банкомат, а не через інтернет. Тобто стороння людина отримує чужу картку, створює кабінет Ощад-24 по чужій карті через банкомат, знаючи ПіН картки, отримує гроші (не через банкомат, а в касі). Схема така, що все то робить працівник банку за гроші - відкат. Спробуйте одразу отримати в касі 100000 грн? А тут як з куста. Все схвачено. :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:53

Ще такий нюанс, що в цій шаразі, типа державній, сепаратюг повно. Це не державний, а антидержавницький банк. І не банк, а кодло злодіїв. :evil: Розповідали мені рєшали такі, що деякі "співробітники" типа банку, співчувають днр, за РФ. І кажуть, що до тих не підходи рєшати - то бендери, а оті - свої в доску. :mrgreen: Роздавити б це кубло зміїне... :evil: Типове шкідництво. Саботаж і зрада під час війни. Ці сепаратюги скрізь окопалися. І в міграційній службі, і в банках, і армії. Шпигунів і довбодятлів повно.
Козак-характерник
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Повідомлень: 29464
З нами з: 09.10.12
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  #<1 ... 1838183918401841
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