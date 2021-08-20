Деякі не в курсі всіх нюансів з внутрішньо переміщеними особами, тому поясню, що під час карантину, немає можливості мешканцям окупованих територій виїхати на вільну Україну, через українські блокпоости. Є один шлях - через РФ. Поїздка в обоє боки дуже дорога, приблизно 8000 грн. Ще в цей час ще жити треба десь, бо не у всіх родичі є на неокупованій території. А в цей час в деяких закінчився термін дії карток, а не було особистого кабінету, через який можна отримати гроші в Донецьку в нелегальному канторі. Ось такі рєшали, пропонують й отримати картку (вартість -35000 грн) без виїзду, створити особистий кабінет, отримати гроші. Зараз така комісія в нелегальних канторах - не менше 10% від суми. Крім того, пенсіонер втрачає й на різниці курсів, бо отримує не гривню, а рублі по невигідному курсу. Взагалі такий бєспрєдел, що отримують й внутрішні паспорти, закордонні паспорти без виїзду. Рєшали все порєшають. Одним словом, створили такий собі "бізнес".
Яким чином співробітник банку може віддати картку сторонній людині? Повторю - іменну картку, електронне пенсійне посвідчення. Як стороння людина може створити особистий кабінет Ощад -24 по чужій картці? А тут такий нюанс, що по тим карткам, що отримюують переселенці (Простір), можна зареєструватися в Ощад-24, лише через банкомат, а не через інтернет. Тобто стороння людина отримує чужу картку, створює кабінет Ощад-24 по чужій карті через банкомат, знаючи ПіН картки, отримує гроші (не через банкомат, а в касі). Схема така, що все то робить працівник банку за гроші - відкат. Спробуйте одразу отримати в касі 100000 грн? А тут як з куста. Все схвачено.