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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1838183918401841 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 507 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 152 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 140 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 106 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 507 Додано: Суб 21 сер, 2021 08:29 v57 написав: кто на ком стоял? кто на ком стоял?

Деякі не в курсі всіх нюансів з внутрішньо переміщеними особами, тому поясню, що під час карантину, немає можливості мешканцям окупованих територій виїхати на вільну Україну, через українські блокпоости. Є один шлях - через РФ. Поїздка в обоє боки дуже дорога, приблизно 8000 грн. Ще в цей час ще жити треба десь, бо не у всіх родичі є на неокупованій території. А в цей час в деяких закінчився термін дії карток, а не було особистого кабінету, через який можна отримати гроші в Донецьку в нелегальному канторі. Ось такі рєшали, пропонують й отримати картку (вартість -35000 грн) без виїзду, створити особистий кабінет, отримати гроші. Зараз така комісія в нелегальних канторах - не менше 10% від суми. Крім того, пенсіонер втрачає й на різниці курсів, бо отримує не гривню, а рублі по невигідному курсу. Взагалі такий бєспрєдел, що отримують й внутрішні паспорти, закордонні паспорти без виїзду. Рєшали все порєшають. Одним словом, створили такий собі "бізнес".



Яким чином співробітник банку може віддати картку сторонній людині? Повторю - іменну картку, електронне пенсійне посвідчення. Як стороння людина може створити особистий кабінет Ощад -24 по чужій картці? А тут такий нюанс, що по тим карткам, що отримюують переселенці (Простір), можна зареєструватися в Ощад-24, лише через банкомат, а не через інтернет. Тобто стороння людина отримує чужу картку, створює кабінет Ощад-24 по чужій карті через банкомат, знаючи ПіН картки, отримує гроші (не через банкомат, а в касі). Схема така, що все то робить працівник банку за гроші - відкат. Спробуйте одразу отримати в касі 100000 грн? А тут як з куста. Все схвачено. Деякі не в курсі всіх нюансів з внутрішньо переміщеними особами, тому поясню, що під час карантину, немає можливості мешканцям окупованих територій виїхати на вільну Україну, через українські блокпоости. Є один шлях - через РФ. Поїздка в обоє боки дуже дорога, приблизно 8000 грн. Ще в цей час ще жити треба десь, бо не у всіх родичі є на неокупованій території. А в цей час в деяких закінчився термін дії карток, а не було особистого кабінету, через який можна отримати гроші в Донецьку в нелегальному канторі. Ось такі рєшали, пропонують й отримати картку (вартість -35000 грн) без виїзду, створити особистий кабінет, отримати гроші. Зараз така комісія в нелегальних канторах - не менше 10% від суми. Крім того, пенсіонер втрачає й на різниці курсів, бо отримує не гривню, а рублі по невигідному курсу. Взагалі такий бєспрєдел, що отримують й внутрішні паспорти, закордонні паспорти без виїзду. Рєшали все порєшають. Одним словом, створили такий собі "бізнес".Яким чином співробітник банку може віддати картку сторонній людині? Повторю - іменну картку, електронне пенсійне посвідчення. Як стороння людина може створити особистий кабінет Ощад -24 по чужій картці? А тут такий нюанс, що по тим карткам, що отримюують переселенці (Простір), можна зареєструватися в Ощад-24, лише через банкомат, а не через інтернет. Тобто стороння людина отримує чужу картку, створює кабінет Ощад-24 по чужій карті через банкомат, знаючи ПіН картки, отримує гроші (не через банкомат, а в касі). Схема така, що все то робить працівник банку за гроші - відкат. Спробуйте одразу отримати в касі 100000 грн? А тут як з куста. Все схвачено. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29464 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 08:53 Розповідали мені рєшали такі, що деякі "співробітники" типа банку, співчувають днр, за РФ. І кажуть, що до тих не підходи рєшати - то бендери, а оті - свої в доску. Роздавити б це кубло зміїне... Типове шкідництво. Саботаж і зрада під час війни. Ці сепаратюги скрізь окопалися. І в міграційній службі, і в банках, і армії. Шпигунів і довбодятлів повно.

Ще такий нюанс, що в цій шаразі, типа державній, сепаратюг повно. Це не державний, а антидержавницький банк. І не банк, а кодло злодіїв.Розповідали мені рєшали такі, що деякі "співробітники" типа банку, співчувають днр, за РФ. І кажуть, що до тих не підходи рєшати - то бендери, а оті - свої в доску.Роздавити б це кубло зміїне...Типове шкідництво. Саботаж і зрада під час війни. Ці сепаратюги скрізь окопалися. І в міграційній службі, і в банках, і армії. Шпигунів і довбодятлів повно. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29464 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1838183918401841 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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