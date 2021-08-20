Деякі не в курсі всіх нюансів з внутрішньо переміщеними особами, тому поясню, що під час карантину, немає можливості мешканцям окупованих територій виїхати на вільну Україну, через українські блокпоости. Є один шлях - через РФ. Поїздка в обоє боки дуже дорога, приблизно 8000 грн. Ще в цей час ще жити треба десь, бо не у всіх родичі є на неокупованій території. А в цей час в деяких закінчився термін дії карток, а не було особистого кабінету, через який можна отримати гроші в Донецьку в нелегальному канторі. Ось такі рєшали, пропонують й отримати картку (вартість -35000 грн) без виїзду, створити особистий кабінет, отримати гроші. Зараз така комісія в нелегальних канторах - не менше 10% від суми. Крім того, пенсіонер втрачає й на різниці курсів, бо отримує не гривню, а рублі по невигідному курсу. Взагалі такий бєспрєдел, що отримують й внутрішні паспорти, закордонні паспорти без виїзду. Рєшали все порєшають. Одним словом, створили такий собі "бізнес".
Яким чином співробітник банку може віддати картку сторонній людині? Повторю - іменну картку, електронне пенсійне посвідчення. Як стороння людина може створити особистий кабінет Ощад -24 по чужій картці? А тут такий нюанс, що по тим карткам, що отримюують переселенці (Простір), можна зареєструватися в Ощад-24, лише через банкомат, а не через інтернет. Тобто стороння людина отримує чужу картку, створює кабінет Ощад-24 по чужій карті через банкомат, знаючи ПіН картки, отримує гроші (не через банкомат, а в касі). Схема така, що все то робить працівник банку за гроші - відкат. Спробуйте одразу отримати в касі 100000 грн? А тут як з куста. Все схвачено.
Ще такий нюанс, що в цій шаразі, типа державній, сепаратюг повно. Це не державний, а антидержавницький банк. І не банк, а кодло злодіїв. Розповідали мені рєшали такі, що деякі "співробітники" типа банку, співчувають днр, за РФ. І кажуть, що до тих не підходи рєшати - то бендери, а оті - свої в доску. Роздавити б це кубло зміїне... Типове шкідництво. Саботаж і зрада під час війни. Ці сепаратюги скрізь окопалися. І в міграційній службі, і в банках, і армії. Шпигунів і довбодятлів повно.
Козак-характерник написав:Вітаю, пані та панове! Давно не писав в профільних гілках, а тепер є що написати. Сьогодні став свідком того, що раніше чув на рівні пліток. Співробітники банка причетні до злочинів, щодо обслуговування внутрішньопереміщених осіб. Людина з Донецька отримала пенсійну картку (іменну, електронне, пенсійне посвідчення), без виїзду на неокуповану територію. Мало того, був створений особистий кабінет Ощад-24, отримані гроші в сумі більше 100 тис. грн. Картку, гроші, кабінет бачив особисто. Повторю, що все було зроблено без виїзду на неокуповну територію власника рахунку. В той час, коли на фронті гинуть українські захисники, за європейське майбутнє країни, де немає корупції, блату, схем, в державному банку сидять гниди, що порушують законодавство України, всі етичні та моральні норми. Ось такий він "банк". Шарага, по співробітникам якої тюрма плаче. Ганьба!!! Позорище всьому керівництву банка, що набирають шахраїв на посади. Думаю, що кришують ці схеми, не пересічні співробітники, а все тягнеться до керівників. Якого рівня? Можна тільки здогадуватися. Не зберігайте гроші у злончинців. Тут ваші гроші в небезпеці.
vadymbanker написав:Ну ничего не понял, что Вы написали.
Що не зрозуміло?
1. Співробітники "банку" видають іменні картки, ПІН до них, готівку з рахунка третім особам, без фізичної присутності власника рахунку.
2. Співробітники "банку", заволодів персональними даними клієнтів, реквізитами картки, створюють особистий кабінет Ощад-24.
Всі операції робляться без присутності власника рахунку, який перебуває на окупованій території і не може виїхати із-за карантина. Потім гроші, картка, логін, пароль, ПІН передаються в Донецьку власнику рахунка.
П.С. Картки, які отримують "переселенці", по ним кабінет Ощад-24, можна зробити лише через банкомат. Через інтернет створити кабінет не можна. Тому всі маніпуляції робляться без присутності власника рахунка.
Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь, но у мну вопрос - пострадавшие есть? Или эти действия таки делались с согласия и даже по просьбе получателя выплат? Понимаю что есть инструкция и все такое. Но если человек умрет с голода где-то в лугандонии (и поехать на неокуппированную территорию лично у него нет возможности от слова совсем) и при этом у него будет числится 100000 грн. в неокуппированном ощаде то что лучше: соблюсти все инструкции и дать ему умереть или поступить по другому? Мне кажется что в ряде случаев инструкция м.б. и проигнорирована. Понятно, что из-за откатов это все выглядит не очень красиво. Но по сути те налоги что платяться в любом государстве - это такие же откаты. Так что имхо вопрос правильно ли поступают отдельные сотрудники ощАДа вопрос скорее философский
Flamingo написав:Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь, но у мну вопрос - пострадавшие есть? Или эти действия таки делались с согласия и даже по просьбе получателя выплат? Понимаю что есть инструкция и все такое. Но если человек умрет с голода где-то в лугандонии (и поехать на неокуппированную территорию лично у него нет возможности от слова совсем) и при этом у него будет числится 100000 грн. в неокуппированном ощаде то что лучше: соблюсти все инструкции и дать ему умереть или поступить по другому? Мне кажется что в ряде случаев инструкция м.б. и проигнорирована. Понятно, что из-за откатов это все выглядит не очень красиво. Но по сути те налоги что платяться в любом государстве - это такие же откаты. Так что имхо вопрос правильно ли поступают отдельные сотрудники ощАДа вопрос скорее философский
Постраждалих немає. Все за згодою власника рахунка. Просто це не банк, а шарага. Кодла злодійська. Питання не філософське тут, а карного кодекса. І я думаю, що це не ініціатива окремих співробітників, а система, на потік корупційна справа поставлена.
Ну не мне вам рассказывать как сложно сейчас жить на Донбассе. Даже выживать. Чтобы не было таких схем может само государство Украина могло бы делать шаги навстречу своим гражданам. А так даже с пропиской на неокуппированных территориях есть ряд ограничений. А сделали бы идентификацию дистанционную, открытие карт виртуальных с возможностью бесплатного перевода по р2р - всякие дии, банк айди и прочую фигню ведь запустили - вот и дали бы людям тоже пользоваться - гляди и не стало бы подобных схем, на которых наживаются не чистые на руку сотрудники ощАДа и к ним присосавшиеся. Но государству наверное выгодно когда деньги где-то висят и их невозможно законно получить. От того и наживаются на и без того настрадавшихся стариках. Грустно это. Но имхо "конi не виннi" - проблема в другом и она глубже
Flamingo написав:Ну не мне вам рассказывать как сложно сейчас жить на Донбассе. Даже выживать. Чтобы не было таких схем может само государство Украина могло бы делать шаги навстречу своим гражданам. А так даже с пропиской на неокуппированных территориях есть ряд ограничений. А сделали бы идентификацию дистанционную, открытие карт виртуальных с возможностью бесплатного перевода по р2р - всякие дии, банк айди и прочую фигню ведь запустили - вот и дали бы людям тоже пользоваться - гляди и не стало бы подобных схем, на которых наживаются не чистые на руку сотрудники ощАДа и к ним присосавшиеся. Но государству наверное выгодно когда деньги где-то висят и их невозможно законно получить. От того и наживаются на и без того настрадавшихся стариках. Грустно это. Но имхо "конi не виннi" - проблема в другом и она глубже
Я тільки за! Але допоки діє закон, треба його дотримуватися. Закон - це те, що відрізняє державу, від бандюків. А по факту виходить, що бандюки і там, і там. Невже на фронті гинуть, щоб тут корупція була? Ми в Європу йдемо, чи в опу? За таке по рукам треба бити.
Flamingo написав:Ну не мне вам рассказывать как сложно сейчас жить на Донбассе. Даже выживать. Чтобы не было таких схем может само государство Украина могло бы делать шаги навстречу своим гражданам. А так даже с пропиской на неокуппированных территориях есть ряд ограничений. А сделали бы идентификацию дистанционную, открытие карт виртуальных с возможностью бесплатного перевода по р2р - всякие дии, банк айди и прочую фигню ведь запустили - вот и дали бы людям тоже пользоваться - гляди и не стало бы подобных схем, на которых наживаются не чистые на руку сотрудники ощАДа и к ним присосавшиеся. Но государству наверное выгодно когда деньги где-то висят и их невозможно законно получить. От того и наживаются на и без того настрадавшихся стариках. Грустно это. Но имхо "конi не виннi" - проблема в другом и она глубже
Я тільки за! Але допоки діє закон, треба його дотримуватися. Закон - це те, що відрізняє державу, від бандюків. А по факту виходить, що бандюки і там, і там. Невже на фронті гинуть, щоб тут корупція була? Ми в Європу йдемо, чи в опу? За таке по рукам треба бити.
Сподіваюсь, ви зробили повідомлення про злочин, як свідомий громадянин?
Ferlakur написав:Сподіваюсь, ви зробили повідомлення про злочин, як свідомий громадянин?
Ні, бо я переймаюся за власну безпеку. Не впевнений, що мені нададуть адекватний захист. Тим паче, я на окупованій території зараз. Є певна взаємодія між представниками окупаційної влади і українськими посадовцями. Зливають один одному інформацію, аж гай шумить. Моя інформація для відвідувачів форуму, щоб розуміли, до якої шараги заносите гроші. Оголошення про такі "послуги" скрізь присутні в Донецьку, та й в інтернеті повно. Просто раніше я чув це, але на рівні пліток, а зараз переконався особисто.