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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:07
Коллеги! У кого-нибудь есть опыт использования карт Ощада за границей? Стоит ли их брать с собой хотя бы в качестве резерва (грн и юсд)? Интересуют эмираты
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:56
Re: Ощадбанк
Кассандра, если заграницей столкнётесь с проблемами при оплате картой, то через чат вопрос не решиться и надо звонить в контакт-центр.
В идеале заграницей ехать с лайфовским номером, который следует зарегистрировать в BiP, — входящие и исходящие звонки сможете делать через интернет. Ну и номер этот сделать финансовым.
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:01
Я конечно извиняюсь, но лайфовский бип в самый нужный момент за границей может "сесть в лужу". В 2019 году имел очень неприятную ситуацию когда вай фай есть, бип есть а ни принять, ни позвонить никак. Благо была тревел симка "прибалтийского оператора" которая и выручмла (но сейчас уже умерла). Имхо из трех опсосов лайф самый не надежный (периодически пользовал всех трех в зависимости от плюшек для той или иной страны, но с 2019 лайфселл больше не рассматриваю для заграницы).
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:14
Курс конвертації неідеальний, для резерву підходить.
БІП від лайфу - оптимальний варіант для зв'язку з-за кордону, вхідні працюють навіть без поповнення, а вихідні дзвінки - по тарифу.
PS Можна перенести номер від іншого оператора на лайф, а потім - назад (через 30 днів від моменту портації).
У 1987-88 роках у київстара і у мтс було дуже погане покриття по Києву, телефонувати можна було лише з телефонних будок.
Додано: Суб 11 вер, 2021 20:53
Ваш финансовый номер относится к Прибалтике и его операторам?) Бип норм,мой айтифон от интертелекома даже в Украине работает с факапами. Ненадежный одним словом. От траблов за бугром никто не застрахован и рецепта единого нету как с Фондом и лимитом в 200к
Додано: Нед 12 вер, 2021 12:30
Гривневой картой за границей не пользовался. Евровая в Еврозоне нормально работает. Долларовая - с комиссией за конвертацию 1%. Курс доллар-евро был адекватный, вроде платежной системы. Курсы экзотики не тестировал.
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:04
Только у моих стариков смс (7 грн) по карте киянина включается самовольно?
Додано: Пон 13 вер, 2021 03:28
Re: Ощадбанк
Вопрос : на данный момент в отделениях есть карточки мгновенного выпуска ?
Или отменили ? Спрашиваю потому что на сайте в разделе "картки" - карточек МВ нет.
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:52
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:01
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