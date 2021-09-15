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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:54
KVV написав: Son of Sun написав:
У 1987-88
роках у київстара і у мтс було дуже погане покриття по Києву,
Це жарт такий?
В тих роках не у всіх вдома був телефон.
Ну да, потому что Киевстар запустил сеть в конце 1997, umc в 1993
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:12
Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 07:11
Миша-клиент написав:
Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.
С выдачей норм, без проблем всегда. Обычно новыми.
Зависит от суммы, до 4 к выдают без заказа, но только в определенных отделениях. В некоторых и 1 к не выдадут.
Ps: знакомьтесь с начальником отделения и будет вам счастье )))
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58
Миша-клиент написав:
Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.
Да как и везде.
Зависит от наличия и качества валюты в кассе, а так же от настроения кассира.
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