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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1840184118421843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:54

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  Son of Sun написав:
У 1987-88 роках у київстара і у мтс було дуже погане покриття по Києву,

Це жарт такий? :)
В тих роках не у всіх вдома був телефон.
Ну да, потому что Киевстар запустил сеть в конце 1997, umc в 1993
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:12

Re: Ощадбанк

Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:11

  Миша-клиент написав:Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.

С выдачей норм, без проблем всегда. Обычно новыми.
Зависит от суммы, до 4 к выдают без заказа, но только в определенных отделениях. В некоторых и 1 к не выдадут.
Ps: знакомьтесь с начальником отделения и будет вам счастье )))
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58

  Миша-клиент написав:Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.


Да как и везде.
Зависит от наличия и качества валюты в кассе, а так же от настроения кассира.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:05

  Миша-клиент написав:Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет?
Заранее благодарен.


С выдачей без проблем, купюры просите нормальные - сделают нормальные
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:55

Re: Ощадбанк

Портрет українського позичальника. Хто не боїться брати кредити у 2021 році? https://biz.nv.ua/ukr/experts/krediti-v ... 83876.html
В першому півріччі 2021 року Ощад збільшив роздрібний кредитний портфель майже втричі порівняно з відповідним періодом минулого року — більш ніж на 2 млрд грн. Загальний обсяг кредитного портфеля на початок липня перевищив 13,4 млрд грн. При цьому обсяги автокредитування збільшились вдвічі, а за іпотекою — втричі.


Цікаво куди загилили 190 млрд. решти коштів клієнтів?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:19

  Ой+ написав:
Портрет українського позичальника. Хто не боїться брати кредити у 2021 році? https://biz.nv.ua/ukr/experts/krediti-v ... 83876.html
В першому півріччі 2021 року Ощад збільшив роздрібний кредитний портфель майже втричі порівняно з відповідним періодом минулого року — більш ніж на 2 млрд грн. Загальний обсяг кредитного портфеля на початок липня перевищив 13,4 млрд грн. При цьому обсяги автокредитування збільшились вдвічі, а за іпотекою — втричі.


Цікаво куди загилили 190 млрд. решти коштів клієнтів?

Так огвз же. Нет?
Flamingo
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