Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет? Заранее благодарен.
Миша-клиент написав:Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет? Заранее благодарен.
С выдачей норм, без проблем всегда. Обычно новыми. Зависит от суммы, до 4 к выдают без заказа, но только в определенных отделениях. В некоторых и 1 к не выдадут. Ps: знакомьтесь с начальником отделения и будет вам счастье )))
Миша-клиент написав:Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет? Заранее благодарен.
Да как и везде. Зависит от наличия и качества валюты в кассе, а так же от настроения кассира.
Миша-клиент написав:Кто знает, как у Ощада с выдачей валюты со счета: говорят надо заказывать и без проблем... А на самом деле?; нормальными купюрами выдают, или такими, что потом ни одна обменка их не возьмет? Заранее благодарен.
С выдачей без проблем, купюры просите нормальные - сделают нормальные
Портрет українського позичальника. Хто не боїться брати кредити у 2021 році? https://biz.nv.ua/ukr/experts/krediti-v ... 83876.html В першому півріччі 2021 року Ощад збільшив роздрібний кредитний портфель майже втричі порівняно з відповідним періодом минулого року — більш ніж на 2 млрд грн. Загальний обсяг кредитного портфеля на початок липня перевищив 13,4 млрд грн. При цьому обсяги автокредитування збільшились вдвічі, а за іпотекою — втричі.
Цікаво куди загилили 190 млрд. решти коштів клієнтів?
Портрет українського позичальника. Хто не боїться брати кредити у 2021 році? https://biz.nv.ua/ukr/experts/krediti-v ... 83876.html В першому півріччі 2021 року Ощад збільшив роздрібний кредитний портфель майже втричі порівняно з відповідним періодом минулого року — більш ніж на 2 млрд грн. Загальний обсяг кредитного портфеля на початок липня перевищив 13,4 млрд грн. При цьому обсяги автокредитування збільшились вдвічі, а за іпотекою — втричі.
Цікаво куди загилили 190 млрд. решти коштів клієнтів?
Подивись звітність, то 67 млрд. різні "Державні боргові цінні папери України", та ще 4 НБУ, 77 млрд. юрики, причому по юрикам думаю ситуація найгірша.
Станом на 30 червня 2021 року максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клієнтам, становив 69 462 152 тисячі гривень (31 грудня 2020 року: 63 226 077 тисяч гривень). Станом на 30 червня 2021 року кредити валовою балансовою вартістю 40 377 261 тисяча гривень (43%) (31 грудня 2020 року: 40 220 368 тисяч гривень (45%)) були надані десятьом позичальникам, що становить значну концентрацію. https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist