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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:32
Це яким макаром депо можуть стати неактивними?
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:19
или журналисты как всегда переврали или ощад охренел.
"Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:
банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета" - это заявка на победу.Особенно срок порадовал.Сегодня 28 сентября если что.
А в другую сторону можно?
"Если до 30 сентября 2021 банк не обратится к клиенту, то:
Клиент расценит, что банк согласен на расторжение договора и закрытие кредита"
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