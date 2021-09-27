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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:32
Це яким макаром депо можуть стати неактивними?
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:19
или журналисты как всегда переврали или ощад охренел.
"Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:
банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета" - это заявка на победу.Особенно срок порадовал.Сегодня 28 сентября если что.
А в другую сторону можно?
"Если до 30 сентября 2021 банк не обратится к клиенту, то:
Клиент расценит, что банк согласен на расторжение договора и закрытие кредита"
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:14
Читайте внимательно первоисточник. Речь идет не о активных депозитах, а о депозитных счетах. На которых, как правило, после снятия депозита или ноль, или копейки от пересчитанных процентов. Закрытие таких пустых счетов - стандартная процедура. Если на счету, по каким либо причинам (человек работает в Антарктиде и не может забрать закончившийся депозит) есть существенная сумма, в нормальных банках деньги переводятся на какой то там архивный счет и хранятся там до востребования, хоть вечно. По идее, в Ощаде должно быть так же. Но это ОщАд...
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28
Re: Ощадбанк
Ну так я и предположил что журналисты переврали.В статье:"
Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. "
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