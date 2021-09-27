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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:32

Це яким макаром депо можуть стати неактивними?
https://www.rbc.ua/rus/news/oshchadbank-obyavil-zakrytii-neaktivnyh-schetov-1632819483.html
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:19

  Квесторе_поверніться написав:Це яким макаром депо можуть стати неактивними?
https://www.rbc.ua/rus/news/oshchadbank-obyavil-zakrytii-neaktivnyh-schetov-1632819483.html
или журналисты как всегда переврали или ощад охренел.

"Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:

банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета" - это заявка на победу.Особенно срок порадовал.Сегодня 28 сентября если что.

А в другую сторону можно?
"Если до 30 сентября 2021 банк не обратится к клиенту, то:

Клиент расценит, что банк согласен на расторжение договора и закрытие кредита"
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:14

  посетитель написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це яким макаром депо можуть стати неактивними?
https://www.rbc.ua/rus/news/oshchadbank-obyavil-zakrytii-neaktivnyh-schetov-1632819483.html
или журналисты как всегда переврали или ощад охренел.

"Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:

банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета" - это заявка на победу.Особенно срок порадовал.Сегодня 28 сентября если что.

А в другую сторону можно?
"Если до 30 сентября 2021 банк не обратится к клиенту, то:

Клиент расценит, что банк согласен на расторжение договора и закрытие кредита"

Читайте внимательно первоисточник. Речь идет не о активных депозитах, а о депозитных счетах. На которых, как правило, после снятия депозита или ноль, или копейки от пересчитанных процентов. Закрытие таких пустых счетов - стандартная процедура. Если на счету, по каким либо причинам (человек работает в Антарктиде и не может забрать закончившийся депозит) есть существенная сумма, в нормальных банках деньги переводятся на какой то там архивный счет и хранятся там до востребования, хоть вечно. По идее, в Ощаде должно быть так же. Но это ОщАд...
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28

  acsir написав:в нормальных банках деньги переводятся на какой то там архивный счет и хранятся там до востребования, хоть вечно. По идее, в Ощаде должно быть так же. Но это ОщАд...

Может устанавливаться комиссия "за обслуживание" в размере остатка :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28

Re: Ощадбанк

Ну так я и предположил что журналисты переврали.В статье:"
Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. "
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