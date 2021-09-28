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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:32
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:19
или журналисты как всегда переврали или ощад охренел.
"Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:
банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета" - это заявка на победу.Особенно срок порадовал.Сегодня 28 сентября если что.
А в другую сторону можно?
"Если до 30 сентября 2021 банк не обратится к клиенту, то:
Клиент расценит, что банк согласен на расторжение договора и закрытие кредита"
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:14
посетитель написав:
или журналисты как всегда переврали или ощад охренел.
"Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:
банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета" - это заявка на победу.Особенно срок порадовал.Сегодня 28 сентября если что.
А в другую сторону можно?
"Если до 30 сентября 2021 банк не обратится к клиенту, то:
Клиент расценит, что банк согласен на расторжение договора и закрытие кредита"
Читайте внимательно первоисточник. Речь идет не о активных депозитах, а о депозитных счетах. На которых, как правило, после снятия депозита или ноль, или копейки от пересчитанных процентов. Закрытие таких пустых счетов - стандартная процедура. Если на счету, по каким либо причинам (человек работает в Антарктиде и не может забрать закончившийся депозит) есть существенная сумма, в нормальных банках деньги переводятся на какой то там архивный счет и хранятся там до востребования, хоть вечно. По идее, в Ощаде должно быть так же. Но это ОщАд...
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acsir
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28
acsir написав:
в нормальных банках деньги переводятся на какой то там архивный счет и хранятся там до востребования, хоть вечно. По идее, в Ощаде должно быть так же. Но это ОщАд...
Может устанавливаться комиссия "за обслуживание" в размере остатка
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28
Ну так я и предположил что журналисты переврали.В статье:"
Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. "
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:08
В ІБ Мій рахунок перейменували на Моя карта.
Зарплатний, Море та Мій комфорт лишили як було.
Це тепер Моя карта в пакеті Комфорт і карта під депо в пакеті Моя карта?
Геть запутався.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:45
Квесторе_поверніться написав:
В ІБ Мій рахунок перейменували на Моя карта.
Зарплатний, Море та Мій комфорт лишили як було.
Це тепер Моя карта в пакеті Комфорт і карта під депо в пакеті Моя карта?
Геть запутався.
Моя карта в комфорте уже нет. Теперь карты экономки вкладчиков в своем отдельном тарифном пакете - моя карта, с 1 августа. Лучший пакет, так-как ввели p2p бесплатные в рамках единого лимита.
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vadymbanker
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:59
vadymbanker написав:
ввели p2p бесплатные в рамках единого лимита.
Єдиного ліміту це з готівкою через банкомат?
І скільки без комісу з карти під депо тепер без комісії можна з банки геть?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:18
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
ввели p2p бесплатные в рамках единого лимита.
Єдиного ліміту це з готівкою через банкомат?
І скільки без комісу з карти під депо тепер без комісії можна з банки геть?
Единый лимит - снятие с карты, а именно наличные и вывод p2p, в СУММЕ. ₴20000.
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vadymbanker
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:28
vadymbanker написав: Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
ввели p2p бесплатные в рамках единого лимита.
Єдиного ліміту це з готівкою через банкомат?
І скільки без комісу з карти під депо тепер без комісії можна з банки геть?
Единый лимит - снятие с карты, а именно наличные и вывод p2p, в СУММЕ. ₴20000.
Это лимит на одну карту или счет?
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vitaliy1111
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