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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:03

Re: Ощадбанк

vitaliy1111 написав:
  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:[quote="5305349:vadymbanker"]ввели p2p бесплатные в рамках единого лимита.

Єдиного ліміту це з готівкою через банкомат?
І скільки без комісу з карти під депо тепер без комісії можна з банки геть?
Единый лимит - снятие с карты, а именно наличные и вывод p2p, в СУММЕ. ₴20000.

Это лимит на одну карту или счет?[/quote]Знаю что 2 снятие в месяц в кассе, зеркалится по счету, не карте, был случай. Что касается Единого лимита, не скажу, хороший вопрос. В чат бот телеги задайте, чат с менеджером.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:10

Re: Ощадбанк

Я извиняюсь,
если есть карта-счет (депозитные, раньше вроде назывался "мий рахунок" , как сейчас - хз)
без подключенного смс-инфо,
то смогу ли я оплатить этой картой онлайн ? - 3ДС коды приходят ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:19

Re: Ощадбанк

Alex2007 написав:Я извиняюсь,
если есть карта-счет (депозитные, раньше вроде назывался "мий рахунок" , как сейчас - хз)
без подключенного смс-инфо,
то смогу ли я оплатить этой картой онлайн ? - 3ДС коды приходят ?
Да, придут. Оплачивать можно.
vadymbanker
 
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  #<1 ... 1842184318441845
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