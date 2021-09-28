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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 13:03
vitaliy1111 написав: vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:[quote="5305349:vadymbanker"]ввели p2p бесплатные в рамках единого лимита.
Єдиного ліміту це з готівкою через банкомат?
І скільки без комісу з карти під депо тепер без комісії можна з банки геть?
Единый лимит - снятие с карты, а именно наличные и вывод p2p, в СУММЕ. ₴20000.
Это лимит на одну карту или счет?[/quote]Знаю что 2 снятие в месяц в кассе, зеркалится по счету, не карте, был случай. Что касается Единого лимита, не скажу, хороший вопрос. В чат бот телеги задайте, чат с менеджером.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:10
Я извиняюсь,
если есть карта-счет (депозитные, раньше вроде назывался "мий рахунок" , как сейчас - хз)
без подключенного смс-инфо,
то смогу ли я оплатить этой картой онлайн ? - 3ДС коды приходят ?
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Alex2007
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:19
Alex2007 написав:Я извиняюсь,
если есть карта-счет (депозитные, раньше вроде назывался "мий рахунок" , как сейчас - хз)
без подключенного смс-инфо,
то смогу ли я оплатить этой картой онлайн ? - 3ДС коды приходят ?
Да, придут. Оплачивать можно.
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vadymbanker
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