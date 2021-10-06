Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:44
Re: Ощадбанк
Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:34
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