Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:44
Re: Ощадбанк
Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:34
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:36
Re: Ощадбанк
Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц.
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