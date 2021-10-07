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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:44

Re: Ощадбанк

Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
designarm
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:34

  designarm написав:Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?

Це валюту в банці замурували?
По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать? :shock:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37894
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:36

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  designarm написав:Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?

Це валюту в банці замурували?
По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать? :shock:
Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц.
vadymbanker
 
Повідомлень: 729
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:41

З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
Eugen79
 
Повідомлень: 202
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:28

Ощадбанк

Eugen79 написав:З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
Да, наконец-то можно будет лишние мiй комфорт позакрывать…
Ну и конечно это подготовка почвы к новому приложению ощад24. Уже видел..
vadymbanker
 
Повідомлень: 729
З нами з: 05.06.16
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:46

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Уже видел..

И шоо, вернут шаровой СЭП... для кэшлэсс Украины? :shock:
Amethyst
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Повідомлень: 992
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:17

  Eugen79 написав:З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.

А как выбирать канал?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4044
З нами з: 14.10.08
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  #<1 ... 1843184418451846
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