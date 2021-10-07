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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:44
Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
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designarm
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:34
designarm написав:
Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
Це валюту в банці замурували?
По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:36
Квесторе_поверніться написав: designarm написав:
Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
Це валюту в банці замурували?
По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать?
Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:41
З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
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Eugen79
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:28
Eugen79 написав:З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
Да, наконец-то можно будет лишние мiй комфорт позакрывать…
Ну и конечно это подготовка почвы к новому приложению ощад24. Уже видел..
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vadymbanker
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:17
Eugen79 написав:
З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
А как выбирать канал?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:41
Ferlakur написав: Eugen79 написав:
З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
А как выбирать канал?
Ну как всегда -- заяву на имя предправления, регистрация и фотка в мабилу )
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:43
2 Ferlakur
В приложении выбрать карту, потом сервисы, настройка сообщений, там можно отключить смс, правда веб-банка без СМС не работает....
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Eugen79
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:46
Eugen79 написав:2 Ferlakur
В приложении выбрать карту, потом сервисы, настройка сообщений, там можно отключить смс, правда веб-банка без СМС не работает....
Отключить смс это понятно, как потом выбрать пуш или имейл или вайбер?
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Ferlakur
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