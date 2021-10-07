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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:02

  Ferlakur написав:
  Eugen79 написав:2 Ferlakur

В приложении выбрать карту, потом сервисы, настройка сообщений, там можно отключить смс, правда веб-банка без СМС не работает....

Отключить смс это понятно, как потом выбрать пуш или имейл или вайбер?

В телеграмботе ощада есть раздел"мой канал"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:14

  Ferlakur написав:А как выбирать канал?

Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом @OschadBot : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.

Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:

Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту @OschadBot (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.

Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:17

Re: Ощадбанк

  vollena71 написав:Ми самостійно визначимо

Так это ж про инф-ю по изменениям, а не про финдвижение по счету.
Или пофиг?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35

  vollena71 написав:
  Ferlakur написав:А как выбирать канал?

Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, .

Спасибо, а ссылочку, откуда это скопировали?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:02

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  designarm написав:Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?

Це валюту в банці замурували?
По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать? :shock:
Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц.


правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!

А как же тогда вырезка с тарифов на сайте банка по выдаче наличных по карте "Мий комфорт" СОГЛАСНО которым: "видача готівки: - в мережі установ (в т.ч. без використання картки) та банкоматів банку, а також через ПОС-термінали банку..." тарифікується за ставкою 0,7% + 5 грн.?!
Миша-клиент
 
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