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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1844184518461847 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 507 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 152 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 140 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 106 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 507 Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:02 Ferlakur написав: Eugen79 написав: 2 Ferlakur



В приложении выбрать карту, потом сервисы, настройка сообщений, там можно отключить смс, правда веб-банка без СМС не работает.... В приложении выбрать карту, потом сервисы, настройка сообщений, там можно отключить смс, правда веб-банка без СМС не работает....

Отключить смс это понятно, как потом выбрать пуш или имейл или вайбер? Отключить смс это понятно, как потом выбрать пуш или имейл или вайбер?

В телеграмботе ощада есть раздел"мой канал" В телеграмботе ощада есть раздел"мой канал" IDAN Повідомлень: 172 З нами з: 01.03.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:14 Ferlakur написав: А как выбирать канал? А как выбирать канал?

Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом @OschadBot : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.



Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:



Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту @OschadBot (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.



Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта. Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом @OschadBot : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту @OschadBot (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта. vollena71

Повідомлень: 2661 З нами з: 18.09.13 Подякував: 510 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:17 Re: Ощадбанк vollena71 написав: Ми самостійно визначимо Ми самостійно визначимо

Так это ж про инф-ю по изменениям, а не про финдвижение по счету.

Или пофиг? Так это ж про инф-ю по изменениям, а не про финдвижение по счету.Или пофиг? Amethyst

Повідомлень: 997 З нами з: 05.05.21 Подякував: 52 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35 vollena71 написав: Ferlakur написав: А как выбирать канал? А как выбирать канал?

Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, . Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, .

Спасибо, а ссылочку, откуда это скопировали? Спасибо, а ссылочку, откуда это скопировали? Ferlakur Повідомлень: 4046 З нами з: 14.10.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:02 vadymbanker написав: Квесторе_поверніться написав: designarm написав: Что то я ничего не понял :

со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ? Что то я ничего не понял :со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?

Це валюту в банці замурували?

По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать? Це валюту в банці замурували?По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать? Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц. Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц.



правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!



А как же тогда вырезка с тарифов на сайте банка по выдаче наличных по карте "Мий комфорт" СОГЛАСНО которым: "видача готівки: - в мережі установ (в т.ч. без використання картки) та банкоматів банку, а також через ПОС-термінали банку..." тарифікується за ставкою 0,7% + 5 грн.?! правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!А как же тогда вырезка с тарифов на сайте банка по выдаче наличных по карте "Мий комфорт" СОГЛАСНО которым: "видача готівки: - в мережі установ (в т.ч. без використання картки) та банкоматів банку, а також через ПОС-термінали банку..." тарифікується за ставкою 0,7% + 5 грн.?! Миша-клиент Повідомлень: 477 З нами з: 02.11.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1844184518461847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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