В телеграмботе ощада есть раздел"мой канал"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:02
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:14
Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом @OschadBot : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.
Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:
Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту @OschadBot (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.
Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:17
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:02
правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
А как же тогда вырезка с тарифов на сайте банка по выдаче наличных по карте "Мий комфорт" СОГЛАСНО которым: "видача готівки: - в мережі установ (в т.ч. без використання картки) та банкоматів банку, а також через ПОС-термінали банку..." тарифікується за ставкою 0,7% + 5 грн.?!
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