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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:02
Ferlakur написав: Eugen79 написав:2 Ferlakur
В приложении выбрать карту, потом сервисы, настройка сообщений, там можно отключить смс, правда веб-банка без СМС не работает....
Отключить смс это понятно, как потом выбрать пуш или имейл или вайбер?
В телеграмботе ощада есть раздел"мой канал"
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:14
Ferlakur написав:
А как выбирать канал?
Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом @OschadBot : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.
Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:
Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту @OschadBot (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.
Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:17
vollena71 написав:
Ми самостійно визначимо
Так это ж про инф-ю по изменениям, а не про финдвижение по счету.
Или пофиг?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35
vollena71 написав: Ferlakur написав:
А как выбирать канал?
Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, .
Спасибо, а ссылочку, откуда это скопировали?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:02
vadymbanker написав: Квесторе_поверніться написав: designarm написав:
Что то я ничего не понял :
со счета, в кассе (в долл) я могу без комиссии снять ? или тоже до 20т в эквиваленте ?
Це валюту в банці замурували?
По 20 тисяч тільки без комісії будуть давать?
Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза). Будьте аккуратны с последними днями месяца, если выходные но банк работает, они переносятся на следующий месяц.
правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
А как же тогда вырезка с тарифов на сайте банка по выдаче наличных по карте "Мий комфорт" СОГЛАСНО которым: "видача готівки: - в мережі установ (в т.ч. без використання картки) та банкоматів банку, а також через ПОС-термінали банку..." тарифікується за ставкою 0,7% + 5 грн.?!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:50
Миша-клиент написав:
правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
Так...з Мій комфорт комісія.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:41
Ferlakur написав: vollena71 написав: Ferlakur написав:
А как выбирать канал?
Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, .
Спасибо, а ссылочку, откуда это скопировали?
Повідомлення у застосунку було
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:43
Amethyst написав: vollena71 написав:
Ми самостійно визначимо
Так это ж про инф-ю по изменениям, а не про финдвижение по счету.
Или пофиг?
У меня там движения нет, проверить не могу
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:01
Квесторе_поверніться написав: Миша-клиент написав:
правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
Так...з Мій комфорт комісія.
Благодарю за комментарии. А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:39
Миша-клиент написав:
КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Очевидно же - заносить в более другую банку )
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