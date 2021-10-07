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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:43
mustbe написав: Миша-клиент написав:
КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Очевидно же - заносить в более другую банку )
Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:29
Миша-клиент написав: Квесторе_поверніться написав: Миша-клиент написав:
правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
Так...з Мій комфорт комісія.
Благодарю за комментарии. А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.
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