RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:43

  mustbe написав:
  Миша-клиент написав:КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Очевидно же - заносить в более другую банку )


Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 479
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:29

Re: Ощадбанк

Миша-клиент написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Миша-клиент написав:правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!

Так...з Мій комфорт комісія.

Благодарю за комментарии. А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!

ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.
vadymbanker
 
Повідомлень: 730
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1845184618471848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], moveton, Shaman і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99079)
08.10.2021 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.