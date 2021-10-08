Миша-клиент написав: правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!

А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!

ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?