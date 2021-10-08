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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:43
mustbe написав: Миша-клиент написав:
КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Очевидно же - заносить в более другую банку )
Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:29
Миша-клиент написав: Квесторе_поверніться написав: Миша-клиент написав:
правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
Так...з Мій комфорт комісія.
Благодарю за комментарии. А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:54
Миша-клиент написав: mustbe написав: Миша-клиент написав:
КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Очевидно же - заносить в более другую банку )
Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!
Ну, с таким подходом - лучше никуда не заносить.
Очевидно же, что в конце цепочки нарисуется как минимум олигарх, а то и Рашка.
Заносите лучше государству Украина под отрицательный процент )
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:03
vadymbanker написав:
Миша-клиент написав:правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Так...з Мій комфорт комісія. Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.
А смысл, ЕСЛИ: п.6.1 тарифов "Мий комфорт" устанавливает 1% + 5 грн. за безналичное перечисление средств на счета в ин.валюте, открытые в банке (кроме перечисления на депозит, виртуальную карту, мобильные сбережения, в погашение кредита, для продажи ин.валюты)?
Действительно, надо бежать из банка, пока не ужесточили еще больше тарифы!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:08
mustbe написав:
...
Очевидно же, что в конце цепочки нарисуется как минимум олигарх, а то и Рашка.
Заносите лучше государству Украина под отрицательный процент )
Олигарх - это одно, а токсичный олигарх с перспективой наезда на него (как муж О.Марченко) - другое, а гос. (западные) банки с отрицательным процентом - третье!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:19
Миша-клиент написав: vadymbanker написав:
Миша-клиент написав:правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Так...з Мій комфорт комісія. Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.
А смысл, ЕСЛИ: п.6.1 тарифов "Мий комфорт" устанавливает 1% + 5 грн. за безналичное перечисление средств на счета в ин.валюте, открытые в банке (кроме перечисления на депозит, виртуальную карту, мобильные сбережения, в погашение кредита, для продажи ин.валюты)?
Действительно, надо бежать из банка, пока не ужесточили еще больше тарифы!
Тариф Мiй Комфорт и Моя Карта, - разные.
Лучший тариф в Банке, Моя Карта, один из лучших в Украине, как по мне..
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:31
Миша-клиент написав:
Олигарх - это одно, а токсичный олигарх с перспективой наезда на него (как муж О.Марченко) - другое, а гос. (западные) банки с отрицательным процентом - третье!
Да, всё верно.
Заносите в ощад. Уж тут то точно не обманут, отдадут почти всё что занёс )
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:33
vadymbanker написав:
Лучший тариф в Банке, Моя Карта, один из лучших в Украине, как по мне..
Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ?
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