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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:43

  mustbe написав:
  Миша-клиент написав:КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Очевидно же - заносить в более другую банку )


Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:29

Re: Ощадбанк

Миша-клиент написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Миша-клиент написав:правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!

Так...з Мій комфорт комісія.

Благодарю за комментарии. А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!

ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?
Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:54

  Миша-клиент написав:
  mustbe написав:
  Миша-клиент написав:КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Очевидно же - заносить в более другую банку )


Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!

Ну, с таким подходом - лучше никуда не заносить.
Очевидно же, что в конце цепочки нарисуется как минимум олигарх, а то и Рашка.

Заносите лучше государству Украина под отрицательный процент )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:03

  vadymbanker написав:
Миша-клиент написав:правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Так...з Мій комфорт комісія. Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.


А смысл, ЕСЛИ: п.6.1 тарифов "Мий комфорт" устанавливает 1% + 5 грн. за безналичное перечисление средств на счета в ин.валюте, открытые в банке (кроме перечисления на депозит, виртуальную карту, мобильные сбережения, в погашение кредита, для продажи ин.валюты)?

Действительно, надо бежать из банка, пока не ужесточили еще больше тарифы!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:08

  mustbe написав:...
Очевидно же, что в конце цепочки нарисуется как минимум олигарх, а то и Рашка.

Заносите лучше государству Украина под отрицательный процент )


Олигарх - это одно, а токсичный олигарх с перспективой наезда на него (как муж О.Марченко) - другое, а гос. (западные) банки с отрицательным процентом - третье!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:19

Re: Ощадбанк

Миша-клиент написав:
  vadymbanker написав:
Миша-клиент написав:правильно ЛИ я понял, что с карты "Мий комфорт" выдача валюты, цит.: "Без ограничения по сумме два раза в месяц, со всех счетов в кассе Банка(с каждого отдельного счета 2620 два раза)."?!
А при закрытии счета - тоже, или подпадает под "не тарифицируется" общих условий?!
ПОЧЕМУ я вношу свои деньги на счет БЕЗ комиссии, а получить их могу ЗА ВЫЧЕТОМ комиссии, да еще и БЕЗ процентов?! Банк попользовался БЕСПЛАТНО моими деньгами, так еще и откусил себе от них 0,7% + 5 грн.?! В чем тогда КОМФОРТ КЛИЕНТА?! КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Так...з Мій комфорт комісія. Нужен карт счет в Тарифе Моя Карта.


А смысл, ЕСЛИ: п.6.1 тарифов "Мий комфорт" устанавливает 1% + 5 грн. за безналичное перечисление средств на счета в ин.валюте, открытые в банке (кроме перечисления на депозит, виртуальную карту, мобильные сбережения, в погашение кредита, для продажи ин.валюты)?

Действительно, надо бежать из банка, пока не ужесточили еще больше тарифы!
Тариф Мiй Комфорт и Моя Карта, - разные.
Лучший тариф в Банке, Моя Карта, один из лучших в Украине, как по мне..
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:31

  Миша-клиент написав:Олигарх - это одно, а токсичный олигарх с перспективой наезда на него (как муж О.Марченко) - другое, а гос. (западные) банки с отрицательным процентом - третье!

Да, всё верно.
Заносите в ощад. Уж тут то точно не обманут, отдадут почти всё что занёс )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:33

  vadymbanker написав:Лучший тариф в Банке, Моя Карта, один из лучших в Украине, как по мне..

Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27

Re: Ощадбанк

mustbe написав:
  vadymbanker написав:Лучший тариф в Банке, Моя Карта, один из лучших в Украине, как по мне..

Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ?
Чего ты такой злой?
vadymbanker
 
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