RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1846184718481849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:41

  Миша-клиент написав:
  mustbe написав:
  Миша-клиент написав:КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Очевидно же - заносить в более другую банку )


Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!

:mrgreen: ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.
А так да - больше банков нет, остался один Ощад :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 11577
З нами з: 23.01.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:59

  mustbe написав:
  vadymbanker написав:
mustbe написав:Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ?
Чего ты такой злой?

"Один из лучших" - это слова, вода.
Интересуют конкретные цифры

Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7167
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:10

  Flamingo написав:Просто вы судите из того как к вам банк относится...

Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.
Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.
Очевидно же, что это явная ложь.
Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.
Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:37

Re: Ощадбанк

mustbe написав:
  Flamingo написав:Просто вы судите из того как к вам банк относится...

Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.
Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.
Очевидно же, что это явная ложь.
Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.
Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо
Правда один из лучших, для меня лучшие тарифы, есть с чем сравнить. Сервис крайне плохой, но мне он не нужен, мне нужны тарифы по банковским продуктам. Ввод/вывод прежде всего! И желательно чтоб банк имел больше трёх отделений в городе и не был на грани ВА.
vadymbanker
 
Повідомлень: 735
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:38

Ощадбанк

mustbe написав:
  Flamingo написав:Просто вы судите из того как к вам банк относится...

Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.
Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.
Очевидно же, что это явная ложь.
Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.
Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо
Вы пенсионер?
Напишите мне в личку, хочу вам кое что объяснить.
vadymbanker
 
Повідомлень: 735
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:50

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:
  mustbe написав:
  vadymbanker написав:[quote="mustbe"]
Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ?
Чего ты такой злой?

"Один из лучших" - это слова, вода.
Интересуют конкретные цифры

Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения ;)[/quote]Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.
Подсказка, межбанк…
vadymbanker
 
Повідомлень: 735
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1846184718481849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18486)
09.10.2021 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.