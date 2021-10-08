ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.
А так да - больше банков нет, остался один Ощад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 14:41
ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.
А так да - больше банков нет, остался один Ощад
Додано: Суб 09 жов, 2021 14:59
Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:10
Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.
Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.
Очевидно же, что это явная ложь.
Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.
Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:37
Re: Ощадбанк
Правда один из лучших, для меня лучшие тарифы, есть с чем сравнить. Сервис крайне плохой, но мне он не нужен, мне нужны тарифы по банковским продуктам. Ввод/вывод прежде всего! И желательно чтоб банк имел больше трёх отделений в городе и не был на грани ВА.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:38
Ощадбанк
Вы пенсионер?
Напишите мне в личку, хочу вам кое что объяснить.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:50
Re: Ощадбанк
Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения [/quote]Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.
Подсказка, межбанк…
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