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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1846184718481849 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 507 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 152 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 140 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 106 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 507 Додано: Суб 09 жов, 2021 14:41 Миша-клиент написав: mustbe написав: Миша-клиент написав: КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк? КАК получить назад ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ сумму, внесенную в банк?

Очевидно же - заносить в более другую банку ) Очевидно же - заносить в более другую банку )



Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?! Типа, Ахметову в ПУМБ, или Суркисам в А-банк, или раше в Альфу?!

ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.

А так да - больше банков нет, остался один Ощад ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.А так да - больше банков нет, остался один Ощад Stringer Повідомлень: 11577 З нами з: 23.01.13 Подякував: 337 раз. Подякували: 1623 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 14:59 mustbe написав: vadymbanker написав: mustbe написав: Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ? Чего ты такой злой? Чего ты такой злой?

"Один из лучших" - это слова, вода.

Интересуют конкретные цифры "Один из лучших" - это слова, вода.Интересуют конкретные цифры

Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения Flamingo 1

Повідомлень: 7167 З нами з: 20.03.15 Подякував: 110 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:10 Flamingo написав: Просто вы судите из того как к вам банк относится... Просто вы судите из того как к вам банк относится...

Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.

Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.

Очевидно же, что это явная ложь.

Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.

Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.Очевидно же, что это явная ложь.Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо mustbe

Повідомлень: 5906 З нами з: 27.12.17 Подякував: 120 раз. Подякували: 666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:37 Re: Ощадбанк mustbe написав: Flamingo написав: Просто вы судите из того как к вам банк относится... Просто вы судите из того как к вам банк относится...

Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.

Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.

Очевидно же, что это явная ложь.

Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.

Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.Очевидно же, что это явная ложь.Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо Правда один из лучших, для меня лучшие тарифы, есть с чем сравнить. Сервис крайне плохой, но мне он не нужен, мне нужны тарифы по банковским продуктам. Ввод/вывод прежде всего! И желательно чтоб банк имел больше трёх отделений в городе и не был на грани ВА. Правда один из лучших, для меня лучшие тарифы, есть с чем сравнить. Сервис крайне плохой, но мне он не нужен, мне нужны тарифы по банковским продуктам. Ввод/вывод прежде всего! И желательно чтоб банк имел больше трёх отделений в городе и не был на грани ВА. vadymbanker Повідомлень: 735 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:38 Ощадбанк mustbe написав: Flamingo написав: Просто вы судите из того как к вам банк относится... Просто вы судите из того как к вам банк относится...

Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.

Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.

Очевидно же, что это явная ложь.

Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.

Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.Очевидно же, что это явная ложь.Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо Вы пенсионер?

Напишите мне в личку, хочу вам кое что объяснить. Вы пенсионер?Напишите мне в личку, хочу вам кое что объяснить. vadymbanker Повідомлень: 735 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:50 Re: Ощадбанк Flamingo написав: mustbe написав: vadymbanker написав: [quote="mustbe"]

Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ? [quote="mustbe"]Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ? Чего ты такой злой? Чего ты такой злой?

"Один из лучших" - это слова, вода.

Интересуют конкретные цифры "Один из лучших" - это слова, вода.Интересуют конкретные цифры

Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения [/quote]Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.

Подсказка, межбанк… Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения[/quote]Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.Подсказка, межбанк… vadymbanker Повідомлень: 735 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1846184718481849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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